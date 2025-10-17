सायबर गुन्हेगारीतील अट्टल आरोपी अटकेत
देश-विदेशातील दुवा मार्को प्रथमच गजाआड
मुंबई, ता. १७ ः सायबर गुन्हेगारीचे परदेशी म्होरके आणि त्यांच्या भारतीय साथीदारांमधील दुवा असलेल्या युवराज सिंग सिकारवार यास मुंबईच्या रफी अहमद किडवई मार्ग पोलिसांनी अटक केल्याचे आज सांगितले. सायबर गुन्हेगारी जगतात मार्को या नावे ओळखला जाणाऱ्या युवराजला देशाची कोणतीही पोलिस यंत्रणा आजवर अटक करू शकली नव्हती. मार्कोच्या पाच साथीदारांनाही अटक केली आहे.
मार्को चीनसह कंबोडिया, लाओस, म्यानमार येथील म्होरक्यांच्या संपर्कात राहून सायबर गुन्हेगारी करीत होता. फसवणुकीची रक्कम शेकडो खात्यांमध्ये वळवून, ती पुन्हा रोख रकमेत मिळवून आभासी/कूट चलनात परावर्तित करून म्होरक्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी मार्कोवर होती. विशेष म्हणजे, हा सर्व उपद्व्याप करणारा मार्को मोबाईल फोन वापरत नव्हता. पोलिस उपायुक्त आर. रागसुधा, वरिष्ठ निरीक्षक विनोद तावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक संदीप ऐदाळे, गुन्हे प्रकटीकरण अधिकारी गोविंद खैरे, महेश मोहिते आणि पथकाने मार्को आणि त्याच्या पाच साथीदारांना बेड्या ठोकल्या. या कारवाईमुळे मुंबई महाराष्ट्रासह देशभरातील एकूण ३१ सायबर गुन्ह्यांची उकल झाली. त्यात आभासी अटकेत ठेवून उकळण्यात आलेल्या ५८ कोटी रुपयांच्या गुन्ह्याचाही समावेश आहे. आभासी अटकेत ठेवून एका व्यक्तीकडून ७० लाख रुपये उकळण्यात आले होते. त्या गुन्ह्याचा तपास करताना एका बँक खात्याचा सुगावा या पथकाने लावला. महिलेच्या नावे असलेल्या चालू (करंट) खात्यात १.७८ कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यातील ७० लाख या प्रकरणातील होते. महिला आणि तिच्या पतीकडे चौकशी केली असता एका अंकित नावाच्या व्यक्तीने ट्रस्टचे पैसे ठेवण्यासाठी काही काळ हे खाते वापरल्याचे कबूल केले. प्रत्यक्षात या दाम्पत्याचीही फसवणूक झाल्याने त्यांनी दिलेल्या माहिती आधारे टप्प्याटप्प्याने हे पथक सुरेश पटेल, मुसा कुंभार, चिराग चौधरी, अंकित शहा, वासुदेव बारोट आणि अखेरीस मार्कोपर्यंत पोहोचले.
...
५८ कोटींच्या लुटीत सहभाग
आरएके मार्ग पोलिसांना मार्कोपर्यंत पोहोचण्यास मदत करणाऱ्या दाम्पत्याच्या खात्यावर जमा झालेले १.०८ कोटी रुपये ५८ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणातील होते, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. याप्रकरणी महाराष्ट्र सायबरने सात जणांना अटक केली आहे. तसेच आरएके मार्ग पोलिसांनी अटक केलेल्या मार्कोचाही ताबा घेण्याची शक्यता आहे. मुंबईच्या वृद्ध व्यावसायिकाकडून उकळलेले ५८ कोटी रुपये भामट्यांनी तब्बल विविध बँकांच्या साडेसहा हजार खात्यांमध्ये वळवले. यातील बहुतांश खाती बोगस कंपन्यांच्या नावे आहेत, अशी माहिती शुक्रवारी सायबर महाराष्ट्रने दिली.
...
पनवेलच्या वृद्धाला पहलगामची भीती
मार्को आणि त्याच्या टोळीने सप्टेंबर महिन्यात पनवेलच्या एका वृद्धाला आभासी अटकेत ठेवून ४० लाख उकळले होते. या वृद्धास आरोपींनी पहलगाम हल्ल्यात आपला सहभाग पुढे येत असल्याची भीती घातली होती.
