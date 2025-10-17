पूर्व द्रुतगती मार्गावर ४,१०० झाडे लावणार
पूर्व द्रुतगती मार्गावर
४,१०० झाडे लावणार
छेडानगर-आनंदनगर टप्पा होणार हरित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ ः मुंबईतून ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या पूर्व द्रुतगती मार्गावर घाटकोपर छेडानगर ते आनंदनगरदरम्यान एमएमआरडीए तब्बल ४,१७५ नवीन झाडांची लागवड करणार आहे.
शहरासाठी अत्याधुनिक आणि शाश्वत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर एमएमआरडीए भर देत असून, छेडानगर ते आनंदनगर उड्डाणपूल प्रकल्पाच्या अंतर्गत नवीन वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे. विक्रोळी ते घाटकोपर या परिसरात असलेल्या १२७ पिंक ट्रम्पेट वृक्षांचे संवर्धन करण्यासाठी आणि सध्या अस्तित्वात असलेली झाडे टिकवून ठेवण्यासाठी उड्डाणपुलाच्या रचनेत आवश्यक फेरबदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात पूर्व द्रुतगती मार्गावर छेडानगर ते आनंदनगरदरम्यान हिरवीगार झाडे दिसणार आहेत.
