मरोळमध्ये ई-कारसह तीन दुचाकी खाक

मुंबई, ता. १७ ः मरोळ येथील केडीएन कम्पाउंडमधील एका व्यावसायिक इमारतीत शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी लागलेल्या आगीत एक इलेक्ट्रिक कार आणि तीन दुचाकी जळून खाक झाल्या. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
सकाळी आठच्या सुमारास या संकुलातील दुमजली इमारतीच्या तळ मजल्यावरील बंद गाळ्यात आग भडकली. या गाळ्याशेजारी उभ्या केलेल्या या वाहनांनीही पेट घेतला. तळमजल्यावरून वरच्या मजल्यांवर पसरणारी आग अग्निशमन दलाने वेळीच आटोक्यात आणली. तब्बल सहा तासांनंतर आग पूर्णपणे विझविण्यात अग्निशमन दलाला यश आले. आगीचे कारण शोधण्यासाठी अग्निशमन दलाने तपास सुरू केला आहे.
