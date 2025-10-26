एक पणती पुरग्रस्तांसाठी!
एक पणती पूरग्रस्तांसाठी!
मुंबई मराठी पत्रकार संघाचा अभिनव उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः अवघा देश दिवाळी साजरी करीत असताना मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ठ्रातील पूरग्रस्तांच्या घरी ऐन दिवाळीत अंधार दाटला आहे. हा अंधार दूर करण्यासाठी एक पणती पूरग्रस्तांसाठी हा अभिनव उपक्रम मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या पुढाकाराने येत्या ३१ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आला आहे.
या उपक्रमात अनेक सामाजिक संस्थांनी आपला सहभाग नोंदिवला आहे. यात विहंग प्रतिष्ठान, मुंबई मराठी पत्रकार संघ, श्री संत गाडगे महाराज धर्मशाळा ट्रस्ट, जीएसबी देवालय ट्रस्ट, पल्लवी फाउंडेशन आणि बालमोहन विद्यार्थी उत्कर्ष पालक समिती या संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबिविला जाणार आहे. या उपक्रमासाठी योगदान म्हणून मुंबई मराठी पत्रकार संघाने यंदाच्या दिवाळी अंक विक्रीतील सर्व नफाही पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी दिला आहे, अशी माहिती पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण यांनी दिली.
या सामाजिक उपक्रमासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष प्रसाद मोकाशी यांच्या नेतृत्वाखील विशेष समिती गठित करण्यात आली आहे. यात हेमंत सामंत, राजेंद्र साळसकर यांचा समावेश आहे, अशी माहिती कार्यवाह शैलेंद्र शिर्के यांनी दिली.
३१ ऑक्टोबरला पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी येत्या शुक्रवारी (ता. ३१) सायंकाळी सात वाजता झी मराठी वाहिनीवरील सारेगमप कार्यक्रमाद्वारे लोकप्रिय झालेला गायक मंगेश बोरगावकर यांच्या गीतांचा नजराणा ‘दिवाळी संध्या’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाद्वारे जमा होणारा निधी हा पूरग्रस्त भागातील शाळा उभारण्यासाठी तसेच काही घरांच्या पुननिर्माणासाठी वापरण्यात येणार आहे.
