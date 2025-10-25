शेवटच्या जेएनएनयूआरएम बसला निरोप
मुंबई, ता. २५ : बेस्ट उपक्रमातील शेवटची मोठ्या आकाराची जेएनएमयूआरएम बसगाडी क्रमांक १८६४ (एमएच ०१ एपी ०७४८) अखेर सेवेतून निवृत्त झाली. ‘आपली बेस्ट आपल्याचसाठी’ या प्रवासी संघटनेकडून या बसगाडीला निरोप देण्यात आला.
२००९मध्ये जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्विकास अभियानाअंतर्गत अशोक लेलँडच्या एकूण ७५० बसगाड्या बेस्टच्या ताफ्यात दाखल झाल्या होत्या. या गाड्यांपैकी ही शेवटची मोठ्या आकाराची बस होती. १५ वर्षे अखंडपणे मुंबईच्या रस्त्यांवर धाव घेत या बसगाडीने लाखो प्रवाशांची सेवा केली. या शेवटच्या प्रवासानिमित्त ‘आपली बेस्ट आपल्याचसाठी’ संस्थेने मालवणी आगारात विशेष निरोप सोहळा आयोजित केला. संस्थेचे पदाधिकारी, बसप्रेमी आणि बेस्टचे अभियांत्रिकी कर्मचारी यांनी स्वतः फुले, फुगे, पताका व हारांनी बसची सजावट केली. अभियांत्रिकी विभागाने बसगाडीची मूळ रंगसंगती पुन्हा तयार केली. बेस्टचे निवृत्त अभियंता सुहास पेडणेकर यांनी स्वतःच्या हस्ताक्षरात बसचा क्रमांक व आगाराची नोंद पुन्हा कोरली.
मालवणी आगारातील वरिष्ठ अधिकारी प्रसाद दीक्षित यांच्या हस्ते नारळ फोडून आणि केक कापून बसला शेवटच्या प्रवासासाठी बसमार्ग क्रमांक २०७ (मालवणी ते दहिसर) या मार्गावर रवाना करण्यात आले. दहिसर स्थानकात पोहोचल्यावर चालक संतोषकुमार शर्मा, वाहक विश्वास भुलुगडे आणि निवृत्त अभियंता सुहास पेडणेकर यांचा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सत्कार करण्यात आला. सध्या जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत दाखल झालेल्या सर्व मोठ्या बसगाड्या निष्कासित झाल्या आहेत. अपवाद म्हणून केवळ बस क्रमांक १७५७ हीच एक चालक प्रशिक्षण वाहन म्हणून कार्यरत असून, तीही २०२७च्या सुरुवातीला सेवेतून निवृत्त होणार आहे.
