‘छावा’ एनसीसी अकादमीचे भूमिपूजन
राज्यातील पहिली प्रशिक्षण संस्था; १२६ कोटींचा प्रकल्प
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर, ता. २५ : महाराष्ट्रातील युवकांना शिस्त, नेतृत्व आणि राष्ट्रसेवेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या ‘छावा एनसीसी अकादमी’च्या इमारतीचा भूमिपूजन सोहळा शनिवारी पाडेगाव येथे पार पडला. यावेळी क्रीडा आणि युवक कल्याणमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे आणि एनसीसी महाराष्ट्र संचालनालयाचे अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल विवेक त्यागी यावेळी उपस्थित होते. राज्यातील ही पहिली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी असून, क्रीडा व युवक कल्याण आयुक्तालयाच्या मार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे तब्बल १२६ कोटी रुपयांच्या खर्चाने ती उभारली जाणार आहे.
अॅड. कोकाटे म्हणाले, “राज्यातील युवकांमध्ये देशभक्ती, शिस्त आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी ही अकादमी मोठे पाऊल आहे. या उपक्रमामुळे युवक अधिक जबाबदार नागरिक बनतील आणि ‘विकसित भारत @2047’ या स्वप्नाच्या दिशेने योगदान देतील.” मेजर जनरल विवेक त्यागी यांनी या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या सातत्यपूर्ण सहकार्याबद्दल आभार मानले. त्यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्रातील युवकांना सैन्यदलांमध्ये करिअर करण्याची प्रबळ इच्छा आहे. ‘छावा एनसीसी अकादमी’मुळे त्यांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा मिळतील. सुमारे २४ हजार कॅडेट्सना याचा थेट लाभ होईल.” या अकादमीत अत्याधुनिक इनडोअर व आउटडोअर प्रशिक्षण सुविधा, शस्त्र नेमबाजी मैदान, अडथळा मार्ग, व्यायाम मैदान, आधुनिक वर्गखोली आणि ५०० कॅडेट्ससाठी पाच मजली वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे.
