‘भिवंडी’मध्ये उभे राहणार शानदार ‘उर्दू घर’
भिवंडीत लवकरच ‘उर्दू घर’ साकारणार
अजित पवारांच्या बैठकीनंतर कार्यवाहीला गती
भिवंडी, ता. २६ (बातमीदार) ः भिवंडीतील उर्दूभाषक आणि संस्कृतीप्रेमी नागरिकांचे अनेक वर्षांपासूनचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. समाजवादी पक्षाचे स्थानिक आमदार रईस शेख यांच्या पाच वर्षांच्या अथक प्रयत्नानंतर आणि पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने भिवंडी (पूर्व) येथे ‘उर्दू घर’ बांधण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
भिवंडीमध्ये मोठी उर्दूभाषक लोकसंख्या असूनही ‘उर्दू घरा’ची मागणी वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित झाली होती. रईस शेख यांनी सन २०२१ पासून या दिशेने ठोस पावले उचलली. अनेक तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींवर मात करत त्यांनी हा लढा सुरू ठेवला. अखेर सुमारे पाच वर्षांच्या संघर्षानंतर सरकारने भिवंडीत ‘उर्दू घर’ बांधण्यासाठी जमीन मंजूर करून वाटप केले आहे.
यासंदर्भात कार्यवाहीला गती देण्यासाठी आमदार रईस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना संबंधित विभागांची बैठक बोलावण्याची विनंती केली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक झाल्यावर भिवंडीत ‘उर्दू घर’ बांधण्याचे काम प्रत्यक्षात सुरू होईल, अशी माहिती रईस शेख यांनी दिली.
औपचारिक मान्यता
‘भारताचे मँचेस्टर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या औद्योगिक शहरात अनेक सरकारी आणि खासगी उर्दू शाळा कार्यरत आहेत. ‘उर्दू घरा’साठी अल्पसंख्याक व्यवहार विभागाच्या आवश्यकतेनुसार, रईस शेख यांनी शाळा क्रमांक २२-६२ समोरील ग्रामपंचायत हद्दीतील सुमारे २,५०० चौरस मीटर जमीन प्रकल्पासाठी मिळवली, ज्यावर सरकारने आता औपचारिक मान्यता दिली आहे.
