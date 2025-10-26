निवासी डॉक्टरांना कायदेशीर संरक्षण!
मार्डचा पुढाकार; तज्ज्ञांची मदत घेणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येच्या घटनेनंतर मार्डने निवासी डॉक्टरांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तसेच वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय कायदेशीर आणि मानसिक आरोग्यविषयक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी तज्ज्ञांकडून मदत देण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा, सन्मानाचा आणि न्यायाचा प्रश्न आम्ही गांभीर्याने घेतला असून त्यासाठी आम्ही एकजुटीने उभे आहोत. या घटनेची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. फलटणसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे मध्यवर्ती मार्डचे अध्यक्ष डॉ. सचिन मुंडे पाटील यांनी नमूद केले.
निवासी डॉक्टरांच्या मदतीसाठी विविध पथकांची स्थापना करण्यात आली. ‘माय सेफ स्पेस सर्कल’ या उपक्रमांतर्गत डॉक्टरांना मानसिक आरोग्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. या पथकाचे नेतृत्व डॉ. सुयश धवणे करतील. याशिवाय कायदेशीर मदत, सल्ला व मार्गदर्शनासाठी डॉ. स्वप्नील केंद्रे यांच्या नेतृत्वात पथक काम करेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.