सागरी जिल्ह्यांचे होणार सर्वेक्षण
राज्यातील सात जिल्ह्यांचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : देशातील सागरी मत्स्यव्यवसायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून ‘पाचवी राष्ट्रीय सागरी मासेमारी गणना २०२५’ राबविण्यात येत आहे. ही गणना ३ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत देशातील सर्व किनारपट्टी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीपसह पार पडणार आहे. याअंतर्गत महाराष्ट्रातील सात सागरी जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण होणार आहे.
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर येथे सागरी मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित घरांची, नौकांची आणि सुविधांची तपशीलवार माहिती संकलित केली जाणार आहे. या उपक्रमाची अंमलबजावणी मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या वतीने करण्यात येत असून, आयसीएआर-केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय) ही प्रमुख संस्था म्हणून कार्यरत आहे. या गणनेत फिशरी सर्व्हे ऑफ इंडिया (एफएसआय) या संस्थेचे सहकार्य घेतले गेले आहे.
या राष्ट्रीय प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे चार हजार किनारी गावांमध्ये राहणाऱ्या १२ लाखांहून अधिक मच्छीमार कुटुंबांचा समावेश केला जाणार आहे. मासेमारीशी संबंधित पायाभूत सुविधा, नौका, मासेमारी उपकरणे, तसेच मच्छीमारांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीबाबत सविस्तर माहिती गोळा केली जाणार आहे. यासाठी सीएमएफआरआयने विशेष मोबाइल ॲप विकसित केले असून, प्रशिक्षित गणनाकर्ते प्रत्यक्ष किनारी भागात जाऊन माहिती संकलित करतील. या डिजिटल पद्धतीमुळे डेटा संकलन अधिक पारदर्शक आणि अचूक होणार आहे.
सहकार्याचे आवाहन
सरकारने सर्व मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित बांधव आणि भगिनींना आवाहन केले आहे की, गणनाकर्त्यांना आवश्यक माहिती देऊन या राष्ट्रीय उपक्रमात सहकार्य करावे. या गणनेतून सागरी मत्स्य क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेता येतील, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
