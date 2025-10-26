कोकण रेल्वेत स्वच्छतेचा संकल्प
कोकण रेल्वेचा स्वच्छतेचा संकल्प
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : कोकण रेल्वेने स्वच्छता आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमांसाठी सुरू केलेल्या ‘स्पेशल कॅम्पेन ५.०’ मोहिमेला गती मिळाली असून, हा मोहिमेचा तिसरा आठवडा यशस्वीरीत्या पार पडला आहे. भारतीय रेल्वेच्या देशव्यापी स्वच्छता अभियानाशी जुळवून घेत कोकण रेल्वेने विविध ठिकाणी स्वच्छता उपक्रमासह जनजागृती कार्यक्रम राबवले.
मडगाव येथील कोकण रेल अकॅडमीत स्वच्छता मोहीम आयोजित करण्यात आली. अकॅडमी परिसर स्वच्छ ठेवून विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्यदायी वातावरण तयार केले गेले. चिपळूण स्थानकावर कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांनी स्वच्छतेचा संकल्प घेतला. सीएसआरअंतर्गत रामकृष्ण हेगडे स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, उडुपी येथे ‘सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सेशन’ घेतले गेले. हणेहळ्ळी गावातील कोटीचेनय्या प्री-आर्मी ट्रेनिंग स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी यात सक्रिय सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांना स्वच्छता, कचरा वर्गीकरण, प्लॅस्टिकचे योग्य व्यवस्थापन आणि वैयक्तिक स्वच्छतेचे महत्त्व याबाबत प्रात्यक्षिक मार्गदर्शन मिळाले. त्यांनी ‘स्वच्छता प्रतिज्ञा’ घेतली आणि स्वच्छता मोहिमेत सहभागी झाले. कोकण रेल्वेने या मोहिमेद्वारे समाज आणि पर्यावरणावर दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिक एकत्र येऊन स्वच्छतेच्या या मिशनमध्ये सहभागी होत आहेत. ‘चला, आपणही या स्वच्छ प्रवासाचे भागीदार बनूया आणि स्वच्छता अभियानाला हातभार लावू या,’ असे आवाहन कोकण रेल्वेचे जनसंपर्क प्रमुख सुनील बी. नारकर यांनी केले आहे.
