प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांना कफ सिरप तपासणीचे प्रशिक्षण
प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांना
कफ सिरप तपासणीचे प्रशिक्षण
महाराष्ट्रासह १० राज्यांमध्ये सुविधा
मुंबई, ता. २७ : मध्य प्रदेश, राजस्थानसह काही राज्यांत मागील महिन्यात खोकल्याचे औधष (कफ सिरप) घेतल्याने अनेक बालकांचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या भारतीय फार्माकोपिया आयोगाने (आयपीसी) सिरपमध्ये आढळणाऱ्या विषारी रसायनांच्या तपासणीसाठी सार्वजनिक औषध परीक्षण प्रयोगशाळांतील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रासह १० राज्यांतील प्रयोगशाळांमध्ये नोव्हेंबरपासून हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक राज्यातील प्रयोगशाळेतून दोन अधिकारी या प्रशिक्षणात सहभागी होतील. पहिल्या टप्प्यात तमिळनाडू, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाना, तेलंगणा, महाराष्ट्रासह १० राज्यांमध्ये कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत. औषध भेसळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयपीसीने टूलकिट तयार केली आहे. त्यात फार्माकोपिया मानके, नियामक साधने आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहे. ही टूलकिट कच्चा माल पुरवठादार, औषध उत्पादक, परीक्षण प्रयोगशाळा आणि नियामक संस्थांना मदत करणार आहे.
---
११२ औषधे निकृष्ट
केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेने (सीडीएससीओ) सप्टेंबरमध्ये खोकल्याच्या एका औषधाचे काही बॅच निकृष्ट ठरवले होते. तसेच यापूर्वी ११२ अन्य औषधे मानक गुणवत्तेपेक्षा कमी दर्जाची आढळल्याचे नमूद केले. या नमुन्यांपैकी ५२ औषधांची तपासणी केंद्रीय प्रयोगशाळांमध्ये, तर ६० नमुन्यांची तपासणी राज्य प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात आली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.