कार्तिकी यात्रेसाठी ११५० जादा बसगाड्या

कार्तिकी यात्रेसाठी १,१५० जादा बसगाड्या
एसटी महामंडळाचे नियोजन; परिवहनमंत्री सरनाईक यांची माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : पंढरपूर येथे २ नोव्हेंबरला होणाऱ्या कार्तिकी एकादशी सोहळ्यासाठी एसटी महामंडळाने राज्यभरातून १,१५० जादा एसटी बस सोडण्याचे नियोजन केले आहे. पंढरपूर येथील ‘चंद्रभागा’ बसस्थानकावरून २८ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबरदरम्यान ही जादा वाहतूक केली जाईल. या ठिकाणी १७ फलाट असून, सुमारे एक हजार बस थांबण्याची सुसज्ज पार्किंग व्यवस्था आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
कार्तिकी एकादशीनिमित्त एसटी महामंडळाने अधिकाधिक वारकऱ्यांना सेवा-सुविधा देण्यासाठी नियोजन केले आहे. त्यासाठी चंद्रभागा बसस्थानकावर १२० पेक्षा अधिक एसटी कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत. वाहन दुरुस्ती व देखभालीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली असून, पंढरपूर शहराबाहेर मार्गस्थ बिघाड वाहने दुरुस्त करण्यासाठी पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. गरोदर माता व स्तनदा मातांसाठी बसस्थानकावर हिरकणी कक्षाची व्यवस्था केली आहे.
---
गावातून थेट पंढरपूर सेवा
कार्तिकी यात्रेसाठी पंढरपूरला जाण्यासाठी ४० पेक्षा जास्त प्रवाशांनी एकत्रित मागणी केल्यास थेट गावातून एसटी बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या गट आरक्षणामध्ये ज्येष्ठ नागरिक व महिलांसाठी ५० टक्के आणि ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत प्रवासाची सवलत लागू असणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक प्रवाशांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.
---
गतवर्षी सहा कोटींचे उत्पन्न
मागील वर्षी कार्तिकी यात्रेवेळी एसटीने १,०५५ जादा बसगाड्यांच्या माध्यमातून जवळपास तीन लाख ७२ हजार प्रवाशांची वाहतूक केली. त्यातून एसटीच्या तिजोरीत सुमारे सहा कोटी रुपयांची भर पडल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली.
