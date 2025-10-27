पुनर्वनीकरणातील केवळ ४० टक्के झाडे जीवंत
आरे कारशेडप्रकरणी आयआयटीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : आरे कारशेड प्रकल्पासाठी झालेल्या वृक्षतोडीनंतर भरपाई म्हणून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने लावलेल्या १६ हजार ०६५ झाडांपैकी केवळ ४० टक्के झाडे जगली. याबाबतचा अहवाल आयआयटी मुंबईने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. पुनर्वनीकरणाअंतर्गत आरे येथे २८४, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सात हजार ८०६ आणि माइंडस्पेस उद्यानात सहा हजार ९७५ झाडे लावण्यात आली होती.
आयआयटी मुंबईच्या समितीने मे २०२३ मध्ये या ठिकाणी पाहणी केली. आरे आणि राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यटन विभागात झाडांची वाढ चांगली आढळली, तर काही भागांत केवळ ४० ते ५० टक्के झाडेच जिवंत असल्याचे निदर्शनास आले. राष्ट्रीय उद्यानातील उतार आणि दगडी भाग, पाण्याची कमतरता आणि मलब्यामुळे झाडांची वाढ मंदावली. माइंडस्पेस येथील ‘मियावाकी’ पद्धतीच्या लागडीत सुमारे ७५ टक्के झाडे जगली असून, त्यांची वाढ समाधानकारक असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
देखभाल करार २०२८पर्यंत वाढवा
एमएमआरसीएल आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांच्यातील झाडांच्या देखभालीचा करार २०२८ पर्यंत वाढवावा, तसेच ३,५०० नव्या झाडांची लागवड करावी, अशी शिफारस आयआयटी मुंबईने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात वृक्षतोडीप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भातील अहवाल ८ जून २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून, आरेतील वृक्षतोड प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पुढील आदेश अपेक्षित आहेत.
कुठे किती झाडे लावली?
ठिकाण लागवड वर्ष झाडांची संख्या
आरे कॉलनी २०१५ २८४
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान २०१८ ७,८०६
वीर सावरकर उद्यान, माइंडस्पेस, गोरेगाव २०२१ ६,९७५
एकूण १५,०६५
