सिद्धिविनायक मंदिर परिसराचा कायापालट!
७८ कोटींचा सौंदर्यीकरण प्रकल्प; निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई,ता. २७ : मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर परिसर आता नव्या रूपात उजळणार आहे. महापालिकेने या प्रसिद्ध धार्मिक स्थळाच्या सौंदर्यीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी तब्बल ७८ कोटी एक लाख २० हजार ३८ रुपये खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून, ई-निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.
महापालिकेच्या जी उत्तर विभागातर्फे हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. मंदिर परिसर, जवळील रस्ते, पादचारी मार्ग, सार्वजनिक सोयी-सुविधा आणि हरित क्षेत्र यांचे एकत्रित सौंदर्यीकरण आणि उन्नतीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सिद्धिविनायक परिसर आकर्षणाचे केंद्र ठरणार आहे.
या कामात आधुनिक पद्धतीने बाह्य जागांचे नियोजन आणि रचना, विद्युत रोषणाई, वॉकवे दुरुस्ती, भक्तांसाठी सुव्यवस्थित बसण्याच्या जागा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन सुधारणा यांचा समावेश असेल. यासाठी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष आराखडा बनवण्यात आला असून, त्यानुसार या परिसराचे रुपडे पालटण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या निर्णयाचे स्वागत
या प्रकल्पाचे काम २०२६च्या सुरुवातीपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सिद्धिविनायक मंदिर हे मुंबईच्या श्रद्धेचे प्रतीक असून, दररोज हजारो भक्त आणि पर्यटक येथे येतात. या सौंदर्यीकरण प्रकल्पामुळे दादरचा हा भाग अधिक स्वच्छ, आकर्षक आणि आधुनिक रूपात दिसेल. स्थानिक रहिवासी, व्यापारी आणि मंदिर व्यवस्थापन समिती यांनी याआधीच या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. महापालिकेच्या या उपक्रमामुळे दादरच्या हृदयात असलेला सिद्धिविनायक परिसर नव्या तेजाने उजळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दादरची धार्मिक व सांस्कृतिक ओळख
जी उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विनायक विसपुते म्हणाले, की सिद्धिविनायक परिसर हा केवळ धार्मिक स्थळ नाही, तर मुंबईच्या पर्यटनाचा आणि सांस्कृतिक ओळखीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे त्याचे उन्नतीकरण आम्ही अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने करीत आहोत. ते पुढे म्हणाले, की या प्रकल्पामुळे सिद्धिविनायक मंदिर परिसराचा संपूर्ण चेहरामोहरा बदलणार आहे. रस्त्यांचे दुरुस्तीकरण, सार्वजनिक जागांचे सुशोभीकरण आणि पादचारी मार्गांचा नवा चेहरा पाहायला मिळेल. हे काम दादरच्या धार्मिक व सांस्कृतिक ओळखीला अधिक अधोरेखित करणार आहे.
भाविकांसाठी सुरक्षित मार्गदर्शन व्यवस्था
या प्रकल्पाअंतर्गत मंदिराभोवतीची वाहतूक व्यवस्था सुधारली जाणार आहे. गर्दीच्या काळात भक्तांसाठी सुरक्षित मार्गदर्शन व्यवस्था उभारली जाणार आहे. भक्तांना उन्हातान्हात उभे राहावे लागू नये, यासाठी शेड्स, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, विश्रांती क्षेत्रे उपलब्ध करून दिली जातील. महापालिकेच्या योजनेत हरितपट्टा तयार करणे, झाडांची पुनर्लागवड, पावसाचे पाणी साठवण व्यवस्था हे महत्त्वाचे घटक आहेत. मंदिराच्या परिसरातील ऐतिहासिक व आध्यात्मिक वातावरण जपत त्यात आधुनिकतेचा समतोल साधण्यावर भर दिला जाणार आहे.
