क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये मध्यरात्री आग
क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये मध्यरात्री आग
चपलांचे दुकान खाक; मोठा अनर्थ टळला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : क्रॉफर्ड मार्केट परिसरातील चपलांच्या शोरूमला रविवारी उशिरा रात्री आग लागल्याची घटना घडली. ही आग काही वेळातच मोठ्या प्रमाणात पसरण्याची शक्यता होती; मात्र अग्निशमन दलाच्या तत्काळ हस्तक्षेपामुळे मोठा अनर्थ टळला.
महापालिकेच्या आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी (ता. २६) रात्री १०.२६ वाजता क्रॉफर्ड मार्केटमधील बाटा शोरूमला आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली. ही आग लेव्हल २ची असल्याने आठ फायर इंजिन, सहा जंबो टँकर, एक वॉटर टँकर आणि एका रेस्क्यू व्हॅनसह रुग्णवाहिका दाखल झाल्या. सुमारे दोन तासांच्या प्रयत्नानंतर मध्यरात्री १२.५० वाजता आग नियंत्रणात आणण्यात आली. आगीमध्ये शोरूममधील साहित्य खाक झाले असून, यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
---
आगीचे कारण अस्पष्ट
बाटा शोरूम असलेली ‘द्वारकादास इमारत’ ही तळमजला अधिक चारमजली असून, आग केवळ दुकानापुरतीच मर्यादित होती. आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून, वीजवाहिनीतील शॉर्टसर्किटमुळे ही घटना घडल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. याप्रकरणी अग्निशमन दल आणि पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.