अवकाळी पावसाने मुंबईची हवा स्वच्छ
अवकाळी पावसाने मुंबईची हवा स्वच्छ
प्रदूषणात घट; आणखी दोन दिवस पावसाचे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सुधारली आहे. धूलिकण आणि प्रदूषक पावसामुळे खाली बसल्याने ‘हवा दर्जा निर्देशांकात (एक्यूआय) लक्षणीय घट झाली आहे. मुंबई परिसरातील आकाश निरभ्र असून, सध्या स्वच्छ श्वास घेत आहे.
महानगरात रविवारी सुरू झालेला पाऊस सोमवारीही सकाळपासून सुरू होता. सायंकाळपर्यंत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. यामुळे वातावरणातील धूर, धूळ आणि इतर प्रदूषक घटक धुऊन निघाले. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पावसामुळे निर्माण झालेल्या आर्द्रतेमुळे हवेतल्या कणांची पातळी कमी होते आणि श्वसनासाठी हवा अधिक स्वच्छ होते. भारतीय हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस हलक्या पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्रदूषण आणखी कमी होऊन हवा स्वच्छ राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
---
मुंबईत अधूनमधून सरींचा खेळ
मुंबईत आज दिवसभर पावसाची उघडझाप सुरू होती. सकाळपासून अधूनमधून हलक्या सरी बरसल्या, तर सायंकाळी काही भागांत मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. दुपारनंतर दमट वातावरण असले तरी सायंकाळी ढगाळ आकाशामुळे हवामानात गारवा जाणवला. हवामान खात्याने पुढील दोन दिवस हलक्या ते मध्यम सरींचा अंदाज कायम ठेवला असून, काही ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. पावसामुळे शहरातील काही भागांत सायंकाळी वाहतूक मंदावली असली तरी, मोठ्या अडथळ्यांची नोंद झालेली नाही.
-----
कोणत्या भागाती किती एक्यूआय?
ठिकाण निर्देशांक
बीकेसी ४८
बोरिवली पूर्व ७२
भायखळा २३
चकाला ४०
चेंबूर ३२
विमानतळ ४३
कुलाबा ६३
देवनार ५४
घाटकोपर ३०
कांदिवली ३३
खेरवाडी ३९
खिंडीपाडा ३९
कुर्ला ५२
महापे ६१
मालाड ५८
मुलुंड ४३
नेरूळ ५०
पवई ४१
सानपाडा ३५
कळंबोली ३०
शिवाजीनगर ७६
वरळी ४६
शीव २०
तळोजा ५९
वसई ४८
विले पार्ले ५०
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.