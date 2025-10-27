सहकारी महिलांचे लैंगिक शोषण
सहकारी महिलांचे लैंगिक शोषण
ब्लॅकमेल करून पैसेही उकळले; पत्नी, भावाची साथ
मुंबई, ता. २७ ः नामांकित विमा कंपनीचा तत्कालीन व्यवस्थापक प्रदीप नरळे याचे हाताखालील महिलांच्या लैंगिक, आर्थिक शोषणाचे आणखी एक प्रकरण उघड झाले. विमा कंपनीतील अन्य एका महिलेच्या तक्रारीवरून अंधेरीपाठोपाठ पनवेल पोलिस ठाण्यात प्रदीपविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला. या गुन्ह्यात त्याला अटक करण्यात आली, तर त्याची पत्नी रेणुका आणि भाऊ प्रवीण यांचा शोध सुरू असल्याचे पनवेल पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
विमा कंपनीच्या अंधेरी येथील शाखेत व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असताना त्याने दोन महिलांचे लैंगिक आणि आर्थिक शोषण केले. विमा कंपनीतील पीडित महिलेने जून महिन्यात एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्याआधारे गुन्हा नोंदवून तो अंधेरी पोलिस ठाण्यात तपासासाठी वर्ग करण्यात आला. पोलिस निरीक्षक अविनाश येवला आणि पथकाने ऑगस्ट महिन्यात प्रदीपला कोल्हापूर येथून अटक केली. दुसऱ्या बळीत महिलेने नागपूर येथे दिलेली तक्रार पनवेल पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आली. २ ऑक्टोबरला पनवेल पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या प्रदीपचा ताबा घेत त्यास अटक केली. त्याच्याविरोधात याआधी फसवणुकीचे गुन्हे नोंद असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे.
...
व्हिडिओ, फोटोंद्वारे ब्लॅकमेल
प्रदीपने गुंगीकारक द्रव्य पाजून या महिलांवर पनवेल येथील घरासह मुंबई, नवी मुंबई आणि गोव्यातील लॉजवर बलात्कार केला. या कृतीचे व्हिडिओ, फोटो काढले. त्याआधारे ब्लॅकमेल करीत या महिलांना मोठमोठ्या रकमांची कर्ज घेण्यास भाग पाडले. मंजूर झालेल्या कर्जाची रक्कम प्रदीप, पत्नी रेणुका आणि भाऊ प्रवीण यांनी लाटली. मुंबईत नोंद गुन्ह्यातील महिलेस २० लाखांचे कर्ज घेण्यास भाग पाडण्यात आले होते. या महिलेच्या नावे कर्जाऊ घेतलेली सुमारे सात लाखांची कार अंधेरी पोलिसांनी जप्त केली. ती न्यायालयाच्या परवानगीने तक्रारदार महिलेस परत करण्यात आली. अन्य महिलेस नऊ लाखांचे कर्ज घेण्यात भाग पाडण्यात आले होते. या दोन्ही महिला ही कर्जे फेडत आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले.
...
पत्नीकडून बलात्काराचे चित्रीकरण
पनवेल येथे नोंद गुन्ह्यात तक्रारदार महिलेने प्रदीप बलात्कार करीत असताना त्या कृतीचा व्हिडिओ रेणुकाने काढल्याचा आरोप आहे. प्रदीपला सहकार्य करा अन्यथा हे व्हिडिओ व्हायरल करू, अशी धमकी तिने पीडित महिलांना दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
...
असा उघड झाला गुन्हा...
कर्जाच्या हप्त्याबाबत एका महिलेच्या पतीला संबंधित वित्त संस्थेने संपर्क साधला. पत्नीने २० लाखांचे कर्ज घेतल्याची माहिती मिळताच त्याला धक्का बसला. या व्यवहाराबाबत विचारणा करताच पत्नीने नरळे कुटुंबाने केलेल्या लैंगिक आणि आर्थिक शोषणाची माहिती उघड केली. पतीनेच या महिलेस पोलिस तक्रार करण्याचे पाठबळ दिले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.