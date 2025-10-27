वडापावमध्ये चटणी नाही, चहावाला प्लॅस्टिकचे कप वापरतो!
पोलिसांच्या हेल्पलाईनवर विनोदी तक्रारींचा पाऊस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ ः मुंबईकरांना तातडीने पोलिसांची मदत मिळावी म्हणून १००, ११२ हा हेल्पलाईनवर गुन्हे, आग, पडझड किंवा रस्त्यावरील अपघातांची माहिती देणारे, मदत मागणारे फोन येतात, असा सर्वसामान्य नागरिकांचा अंदाज असू शकतो; मात्र या हेल्पलाईनवर वडापाव विक्रेता पावला चटणी लावत नाही, चहावाला प्लॅस्टिकचे कप वापरतो, वाळत घातलेले कपडे इमारतीच्या खालील मजल्यांवर अडकून पडलेत, गाडी पुसायचा कापड चोरी झाला, अशा मजेशीर तक्रारींचा पाऊस पडत आहे.
विशेष म्हणजे बहुतांश तक्रारी संबंधित विभागाला वर्ग केल्या जातात; पण काहींचे निराकरण पोलिसांकडून केले जाते. दोनच आठवड्यांपूर्वी काळाचौकी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून एका तक्रारदाराने पोलिसांना संपर्क साधला. अमुक एका ठिकाणी वडापाव विक्रेता पावला चटणी लावत नाही, ही त्याची तक्रार ऐकून पोलिसांना हसू आले; पण दुसऱ्याच क्षणी पोलिस तेथे पोचले आणि वडापाव विक्रेत्यास ग्राहकांच्या मागणीनुसार पावला चटणी लावण्याची समज देऊन आले. तक्रार करणाऱ्यासाठी कदाचित ती महत्वाची असू शकते. विशेष म्हणजे विश्वासामुळेच नागरिकांचे सर्वाधिक कॉल पोलिसांकडे येतात, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
वृद्धांना वेळीच मदत
नियंत्रण कक्षात येणारा प्रत्येक फोन आणि त्याद्वारे मिळणारी माहिती, तक्रार किंवा गाऱ्हाणे पोलिस गांभीर्याने घेतात. एकटे राहणारे वृद्ध मन मोकळे करण्यासाठी, औषधे किंवा घरगुती वापराच्या वस्तू आणून देण्याची विनंती करतात. तेव्हा त्या वस्तू आणून दिल्या जातात. शक्य असल्यास काही क्षण संवाद साधून त्यांचे एकाकीपण दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो, असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.
