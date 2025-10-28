हवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक वाहने
पालिकेची ई-निविदा प्रक्रिया सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः महापालिकेच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने शहरातील हवेच्या गुणवत्तेवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी हवेची गुणवत्ता तपासणारी चार अत्याधुनिक वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ई-टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे.
या वाहनांमध्ये हवेतील प्रदूषकांचे मापन करणारी आधुनिक उपकरणे तसेच हवामान प्रणाली बसविण्यात येणार आहेत. या गाड्या शहरभर फिरून हवा तपासतील आणि माहिती सांताक्रूझ येथील एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग अँड रिसर्च लॅबमध्ये पाठवतील.
या मोबाईल व्हॅन फिरतीवर राहणार आहेत. ज्या ठिकाणी गरज असेल, तक्रारी येतील किंवा ज्या परिसरातील प्रदूषणाची पातळी तत्काळ मोजायची असेल, अशा संवेदनशील परिसरात त्या तातडीने पाठवल्या जातील. त्यामुळे प्रदूषणावर नियंत्रण राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आठ वर्षांचा करार
या प्रकल्पाची एकूण किंमत ६८ लाख ४१ हजार ५६३ रुपये असून, करार कालावधी आठ वर्षांचा असेल. यामध्ये सहा महिन्यांत उपकरणे बसवणे, तीन वर्षांची हमी व नंतर पाच वर्षांचा देखभाल करार (सीएमसी) समाविष्ट आहे. गरजेनुसार टप्प्याटप्प्याने मोबाईल व्हॅनची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेचे अधिक अचूक निरीक्षण होणार असून, प्रदूषण नियंत्रण आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणाला मदत होईल, असे पालिकेने म्हटले आहे.