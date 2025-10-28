बकरा खरेदी-विक्रीतील गुंतवणूक महागात
बकरा खरेदी-विक्रीतील गुंतवणूक महागात
चेंबूरच्या १० जणांची ८३ लाखांना फसवणूक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः बकऱ्यांची खरेदी-विक्री व्यवसायात गुंतवणुकीच्या निमित्ताने १० जणांची ८३ लाखांना फसवणूक करणाऱ्या अली शेख या तरुणाविरोधात चेंबूर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. फसवणूक झालेल्यांची संख्या आणखी वाढण्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे.
चेंबूर येथील अब्दुल सय्यद यांच्या तक्रारीनुसार, २०२३ मध्ये त्यांची अलीसोबत ओळख झाली. अलीचा बकरे खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय आहे. आपल्या व्यवसायात गुंतवणूक केल्यास दरमहा पाच टक्के परतावा दिला जाईल, असे प्रलोभन अलीने सय्यद यांना दाखवले. त्यानुसार सय्यद यांनी सुरुवातीला एक लाख रुपये गुंतवले. ठरल्याप्रमाणे परतावा मिळाल्याने त्यांनी टप्प्याटप्याने १० लाखांपर्यंत गुंतवणूक वाढवली; मात्र एप्रिल २०२५ पासून त्यांना परतावा मिळणे बंद झाले. सुरुवातीला विविध निमित्ताने टाळाटाळ करणाऱ्या अलीने पुढे संपर्क तोडला. त्यामुळे सय्यद यांनी परिसरात चौकशी केल्यावर त्यांच्याप्रमाणे आणखी नऊ जणांना अलीने फसवल्याची माहिती पुढे आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सय्यद यांच्यासह दहा जणांची ८३ लाखांना फसवणूक झाली असून आरोपीचा शोध सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.