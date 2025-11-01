स्वच्छतेसाठी ‘रस्ते दत्तक उपक्रम’
स्वच्छतेसाठी रस्ते दत्तक उपक्रम
मुंबईतील ७३० रस्त्यांची नियमित देखभाल करणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ ः मुंबईतील रस्त्यांची नियमित स्वच्छता आणि देखभाल करण्यासाठी महापालिकेकडून रस्ते दत्तक उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत शहर आणि उपनगरांतील ७३० हून अधिक प्रमुख रस्त्यांची जबाबदारी घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील २४६ कनिष्ठ पर्यवेक्षकांना सोपवण्यात येणार आहे. प्रत्येक पर्यवेक्षक किमान तीन प्रमुख रस्त्यांचे दत्तकत्व घेऊन त्यांची स्वच्छता आणि देखभाल सुनिश्चित करेल.
महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या निर्देशानुसार स्वच्छतेसाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. दत्तक घेतलेल्या प्रत्येक रस्त्यावर धूळ नियंत्रण, टाकाऊ पदार्थ आणि बांधकाम राडारोड्याचे निर्मूलन, दुभाजक, पदपथ आणि उड्डाणपुलाखालील भागांची स्वच्छता केली जाईल.
रस्ते नियमितपणे धुतले जातील आणि मशीनद्वारे पाण्याची फवारणी केली जाईल. चौकातील भित्तिचित्रे आणि सार्वजनिक ठिकाणांची देखभालही या योजनेचा भाग असेल.
सार्वजनिक ठिकाणांची दीर्घकालीन देखभाल आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढवण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. आपला परिसर स्वच्छ ठेवून पालिकेच्या स्वच्छतेच्या प्रयत्नांना साथ द्यावी.
- डॉ. अश्विनी जोशी,
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर)
