नाटक बंद, आधी मतदार यादी शुद्ध करा!
राज ठाकरे; पडद्याखालील ‘दुबार मतदार’ यादीचा भांडाफोड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : ‘मतदार याद्यांतील दुबार मतदारांबाबत हा राग आहे. यातून दिल्लीपर्यंत ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. निवडणुकीची मॅच फिक्स आहे. त्यामुळे निवडणुका घ्यायचे नाटक बंद करा. आधी मतदार याद्या साफ करा, पारदर्शक करा अन्यथा या देशात लाेकशाही टिकणार नाही,’ असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शनिवारी दिला. त्यांच्या आक्रमक भाषणावर उपस्थितांनी जोरदार टाळ्या, शिट्या वाजवून त्यांना दाद दिली.
निवडणूक आयोग निवडणुका घेण्याची का घाई करतोय? फक्त न्यायालयीन आदेशाच्या पाठीमागे लपूनछपून काम करून निवडणुका रेटायच्या हे चालणार नाही, असा इशाराही राज यांनी दिला. मतदानाच्या वेळी घराघरात जाऊन पाहणी करा, लोकांना समजावून सांगा. कोण घरात राहते, कोणती माणसे आहेत हे बघा आणि जेव्हा कधी निवडणुका होतील तेव्हा जर दुबार मतदार आले तर त्यांना तिथेच फोडून काढा आणि मग पोलिसांच्या ताब्यात द्या, असे आदेशही त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिले.
पैठणचे आमदार विलास भुमरे यांचा संदर्भ देत ठाकरे म्हणाले, की त्यांनी स्वतः त्यांच्या मतदारसंघातही २० लाखांहून अधिक दुबार मतदार आहेत हे कबूल केले आहे. यामुळेच २३२ आमदार निवडून आल्यानंतरही शांतता बघायला मिळाली होती. काही विजयी उमेदवारांनी तर स्वतःला चिमटे काढून बघितले होते. हे असे सगळे सुरू आहे. याला काय निवडणुका म्हणतात का? हा मतदारांच्या मतांचा अपमान आहे. मॅच फिक्स आहे.
उद्धव ठाकरे आणि इतर पक्षांच्या माध्यमातून कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. त्याचा जो काही निकाल येईल तो येईल, परंतु त्यांचा आग्रह आहे की निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी आणि मतदार याद्या पूर्णपणे शुद्ध झाल्यावरच निवडणुका घ्याव्यात, असे राज ठाकरे म्हणाले.
पुराव्यादाखल मतदार याद्यांचा ढीग
‘आपल्याकडे केवळ एका मतदारसंघातील साडेचार हजारांहून अधिक दुबार मतदारांची यादी आहे. त्यात अनेक मतदार हे कल्याण ग्रामीण, डोंबिवली, मुरबाड आणि भिवंडी येथे नोंदणीकृत असूनही त्यांनी मालबार हिल मतदारसंघातही मतदान केलेले आढळले आहे,’ असे सांगून त्यांनी मंचावर पडदा उचलून मतदार याद्यांचा ढीगच उपस्थितांना दाखवला. हे फक्त एवढेच लोक नाहीत, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात लाखो दुबार मतदार आहेत, असेही राज ठाकरे या वेळी म्हणाले.
दादरहून लोकलने प्रवास
राज ठाकरे लोकल ट्रेनने प्रवास करून मोर्चाच्या ठिकाणी दखल झाले. या वेळी त्यांच्यासोबत मनसे नेते बाळा नांदगावकर, अविनाश अभ्यंकर, नितीन सरदेसाई, शिरीष सावंत आदी उपस्थित होते. या वेळी ‘विंडो सीट’वर बसलेल्या राज ठाकरे यांनी बाहेरच्या लोकांना हात उंचावून ‘जय महाराष्ट्र’ केला. तसेच त्यांनी खिडकीच्या जाळीतून हात आत टाकू नका, असे आवाहनही केले.
