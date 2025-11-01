राज ठाकरे लोकलने चर्चगेटला
राज ठाकरे लोकलने चर्चगेटला
प्रवाशांशी संवाद; तरुणाने घेतली तिकिटावर सही
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ ः निवडणूक आयोगाविरोधात शनिवारी (ता. १) मुंबईत काढण्यात आलेल्या विरोधी पक्षांच्या ‘सत्याच्या मोर्चा’त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे ठळकपणे केंद्रस्थानी राहिले. गुरुवारी झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात त्यांनी ‘मोर्चासाठी मी लोकल ट्रेननेच येणार’ अशी माहिती दिली होती. त्यानुसार राज ठाकरे यांनी शनिवारी सकाळी लोकल ट्रेनने प्रवास करत चर्चगेट स्थानक गाठले. या प्रवासादरम्यान त्यांनी प्रवाशांशी मनमोकळ्या गप्पाही मारल्या.
राज ठाकरे यांनी दादर स्थानकाहून पश्चिम रेल्वेच्या फलाट क्रमांक दोनवरून सकाळी १०.३८ वाजताची अंधेरी-चर्चगेट लोकल पकडली. प्रथम श्रेणीच्या डब्यात प्रवास करताना त्यांनी काही प्रवाशांशी संवाद साधला. या वेळी स्थानकावर कार्यकर्त्यांची प्रचंड गर्दी होती. त्याच गर्दीत बदलापूर येथील राहुल अहिरे हा तरुण राज ठाकरेंपर्यंत पोहोचला. त्याने आपल्या लोकल तिकिटावर ठाकरेंची सही घेतली. सही घेतल्यानंतर आनंदित झालेल्या राहुलने सांगितलं, ‘हे तिकीट मी आता फ्रेम करून माझ्याकडे जपून ठेवणार आहे.’ दुसरीकडे पालघरमधील मनसैनिक तुलसी जोशी यांनी ‘वोट चोर’ असा फलक घेऊन आगळावेगळे सादरीकरण केले. त्यांच्यासोबत राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वेशात दोन तरुणही होते. या प्रतीकात्मक अभिनयामुळे स्थानकावरील वातावरण क्षणभर रंगतदार बनले. यानंतर राज ठाकरे चर्चगेटजवळील ‘वेस्ट एंड’ हॉटेलमध्ये थोड्या विश्रांतीसाठी गेले आणि तिथून ‘सत्याच्या मोर्चा’च्या ठिकाणी रवाना झाले.
