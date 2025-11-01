अंमली पदार्थ तस्कर टोळीविरोधात आरोपपत्र दाखल
अमली पदार्थ तस्कर टोळीविरोधात आरोपपत्र दाखल
मोक्कानुसार राज्यातील पहिली कारवाई
मुंबई, ता. १ ः राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर अमली पदार्थ तस्करांविरोधात मुंबई गुन्हे शाखेने महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार दाखल केलेल्या पहिल्याच गुन्ह्यात शनिवारी (ता. १) सुमारे हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
‘नशामुक्त भारत’ या मोहिमेअंतर्गत राज्य सरकारने जुलैमध्ये अमली पदार्थ तस्करांविरोधात अत्यंत कठोर अशा मोक्कानुसार कारवाई करण्याबाबतच्या विधेयकास मंजुरी दिली. ३० जुलै रोजी हा निर्णय राजपत्रात प्रसिद्ध झाला. हा निर्णय होताच अमली पदार्थविरोधी पथकाचे उपआयुक्त नवनाथ ढवळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वांद्रे पथकाने ६ ऑगस्ट रोजी आरोपी जमीर अहमद अब्दुल खालीक अन्सारी ऊर्फ बोका याच्या संघटित टोळीविरोधात मोक्कानुसार गुन्हा नोंदवला. ही राज्यातील पहिली कारवाई होती. सहाय्यक आयुक्त सुधीर हिरडेकर आणि पथकाने या गुन्ह्याचा तपास करून टोळीप्रमुख जमीर व त्याचे साथीदार अदनान आमीर शेख, कायनात जब्बार शेख यांना अटक केली. या टोळीविरोधात पुरावे गोळा करून ते शनिवारी आरोपपत्राच्या स्वरूपात विशेष मोक्का न्यायालयात सादर केले. या गुन्ह्यात प्रमुख आरोपी जमीरचा शोध सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
