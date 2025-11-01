मुंबई पोलिस ज्येष्ठ नागरिकांच्या दारी
मुंबई पोलिस ज्येष्ठ नागरिकांच्या दारी
एकाकी राहणाऱ्या ८४७ वृद्धांची आभासी अटकेबाबत जनजागृती
मुंबई, ता. १ ः सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी मुंबई गुन्हे शाखेने प्रभावी पाऊल उचलले आहे. गुन्हे शाखेच्या अंतर्गत सायबर पोलिसांनी शहरातील ८४७ एकाकी राहणाऱ्या वृद्ध, वयोवृद्धांचे थेट घरच गाठले. प्रत्येक वृद्धाशी चर्चा करून त्यांना आभासी अटक ही संकल्पनाच अस्तित्वात नाही; मात्र तरीही भामटे त्यासाठी कसे जाळ्यात ओढतात, फसवणूक कशी होते आणि ती कशी टाळावी, याबाबत इत्थंभूत जनजागृती केली. या भेटीत माहिती देऊन सजग केल्याबद्दल वृद्धांनी मुंबई पोलिसांचे आभार मानले.
शहरात या वर्षी आभासी अटकेचे १२८ गुन्हे घडले. त्यात तब्बल १०१ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. यातील बहुतांश गुन्हे सेवानिवृत्त वृद्धांसोबत घडले आहेत. तो धागा पकडून मुंबई सायबर विभागाने शहरातील एकाकी राहणाऱ्या वृद्धांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांना मार्गदर्शन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तुलनेने शहरातील वांद्रे, खार, सांताक्रूझ, विलेपार्ले, अंधेरी, ओशिवरा आदी भागात सर्वाधिक एकाकी राहणाऱ्या वृद्धांची संख्या आहे. सायबर पोलिसांनी या भागातील ८४७ वृद्धांची माहिती मिळवून त्यांचे घर गाठले. शहरातील पाच सायबर पोलिस ठाण्यातील २९ अधिकारी व ६९ अंमलदारांनी या वृद्धांना आभासी अटकेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. ही माहिती अधिक प्रभावीपणे पोहोचावी, यासाठी मराठी व इंग्रजी भाषेत माहितीपत्रकही दिले. ही मोहीम सायबर विभागाचे उपआयुक्त पुरुषोत्तम कराड, सहाय्यक आयुक्त इरफान शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पाडण्यात आली.
या मुद्द्यांवर पोलिसांचा भर
- पोलिस, सीबीआय, ईडी किंवा अन्य कोणतीही यंत्रणा आभासी अटक करीत नाही.
- कायद्यात आभासी अटकेची तरतूद नाही.
- अनोळखी व्यक्तींचे व्हिडिओ कॉल स्वीकारू नका.
- अशा कॉलनुसार कधीही पैसे पाठवू नका.
- कुटुंबातील सदस्यांच्या वागण्यात बदल जाणवल्यास त्याकडे लक्ष द्या.
- आभासी अटकेत फसवणूक झाल्यास कुटुंबातील सदस्यांना आणि नातेवाइकांना त्वरित माहिती द्या.
- जर आभासी अटकेबाबत कोणताही कॉल आल्यास त्वरित जवळच्या पोलिस ठाण्यात संपर्क साधा.
- मदतीसाठी १००/१९३० या हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल करा.
- www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवता येईल.
