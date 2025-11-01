आर्याचे आर्थिक व्यवहार तपासणार
पवई ओलीसनाट्य
आर्याचे आर्थिक व्यवहार तपासणार
सरकारी थकबाकी, पैशांची मागणीची करणार खातरजमा
मुंबई, ता. १ : ओलीसनाट्य घडवणाऱ्या मृत रोहित आर्याचे काही वर्षांतील आर्थिक व्यवहार गुन्हे शाखा तपासणार आहे. यासोबत ओलीसनाट्य घडले तेव्हा आर्याने लहान मुलांच्या पालकांकडे पैशांची मागणी केली होती का, याबाबतही गुन्हे शाखेचा तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ओलीसनाट्याला सुरुवात करताना त्याबाबतचा एक व्हिडिओ दोन परिचित व्यक्तींद्वारे पोलिसांपर्यंत पोहोचवला होता. त्या व्हिडिओमध्ये मला पैसे नकोत, फक्त काही प्रशांची उत्तरे हवीत, असे स्पष्ट केले होते. असे असले तरी घटनेनंतर राजकीय पुढाऱ्यासह मित्रपरिवाराने ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ या शासकीय उपक्रमाचे श्रेय आणि मोबदला न मिळाल्याचा आर्याचा आरोप होता, अशा प्रतिक्रिया पुढे आल्या. मोबदला आणि श्रेय या मागणीसाठी आर्याने पुण्यात तब्बल एक महिना आंदोलन केले होते. त्यासाठी तो सतत पाठपुरावाही करीत होता. दुसरीकडे योजना राबवलेल्या काही संस्थांकडून आर्याने परस्पर मोबदला स्वीकारला होता, असेही म्हटले जाते.
---
या प्रश्नांची उत्तरे शाेधणार?
शासनाकडून खरेच आर्याला आर्थिक मोबदला मिळणे बाकी होते का, त्याने परस्पर मोबदला स्वीकारला होता का, हा गुन्हा त्याने अन्य कोणाच्या इशाऱ्यावरून केला का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी आर्याचे बँक व्यवहार तपासले जाणार आहेत.
----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.