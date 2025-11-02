कोविड योद्ध्यांच्या संघर्षकथांचा दस्तावेज
कोविड योद्ध्यांच्या संघर्षकथांचा दस्तावेज
‘कोविड १९ : रेसिडेन्ट्स नर्रेटिव्हस’ द्विभाषिक पुस्तकाचे प्रकाशन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः मुंबईतील कोविड काळात अग्रस्थानी उभे राहिलेले सार्वजनिक आरोग्यसेवेतील निवासी डॉक्टर यांच्या असामान्य संघर्षकथांचा दस्तावेज आता पुस्तकाच्या रूपात वाचकांसमोर आला आहे. हे पुस्तक ‘कोविड १९ रेसिडेन्ट्स नर्रेटिव्हस : अ टेल ऑफ मुंबई रेसिडेंट डॉक्टर्स’ या द्विभाषिक (इंग्रजी व मराठी) पुस्तकाचे प्रकाशन नुकतेच सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज व केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत यांच्या हस्ते करण्यात आले.
केईएम मार्ड या संघटनेच्या पुढाकाराने हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले असून, यात कोविड काळात केईएम, सायन आणि नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर्सना आलेले अनुभवले त्यांच्या शब्दांत, चित्रांत आणि भावविश्वात नोंदविण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन डॉ. दीपक मुंढे यांनी केले असून डॉ. सुश्रुत इंगावले हे सहसंपादक आहेत. डॉ. दीपक मुंढे हे सध्या कुपवाडा येथे भारतीय सेनेत मेजरपदी कार्यरत आहेत. या पुस्तकाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुभेच्छा संदेश देताना कोविड काळात आरोग्यसेवेचा मुख्य कणा असणाऱ्या निवासी डॉक्टरांचे अभिनंदन व आभार मानत हे पुस्तक सर्वांना प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. पुस्तकाचा आशयलेख डॉ. अविनाश सुपे यांनी लिहिला आहे. तर राम खांदारे यांनी प्रस्तावना लिहून या संघर्षकथांना भावनिक अधोरेखित केले आहे. पुस्तकाच्या प्रकाशनावेळी उपस्थित डॉक्टर्स आणि पाहुण्यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करताना म्हटले, की ‘हे फक्त पुस्तक नाही, तर एका पिढीने अनुभवलेल्या अदृश्य युद्धाची जाणीव आहे.’
