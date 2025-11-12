एमपीसीबीकडून डिजिटल झेप — पर्यावरण माहिती देणारा ए. आय. चॅटबॉट सुरू
एमपीसीबीचा ‘ग्रीन माइंड एआय’ चॅटबॉट सुरू
पर्यावरण माहिती आता एका क्लिकवर!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई,ता. १२ : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) ‘ग्रीन माइंड एआय’ नावाचा एक नवीन एआय चॅटबॉट सुरू केला आहे. मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह यांच्या उपस्थितीत याचे अनावरण केले.
या चॅटबॉटमुळे एमपीसीबीच्या संकेतस्थळावर पर्यावरणविषयक विविध कायदे, शासन निर्णय, औद्योगिक आस्थापनांची श्रेणी आणि मंडळाच्या कामकाजाची माहिती काही सेकंदांत उपलब्ध होणार आहे. सर्वसामान्य नागरिक, औद्योगिक आस्थापना आणि पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना विशिष्ट विषयांवरील शासन निर्णय किंवा कायदेशीर तरतूद यांची विस्तृत आणि संक्षिप्त माहिती तत्काळ मिळेल.
ही प्रणाली पब्लिक चॅटबॉट, इंटरनल एआय पोर्टल आणि ॲडमिन पॅनेल या तीन स्तरांवर काम करेल, ज्यामुळे माहितीचा समन्वय आणि अंतर्गत डेटा संकलन सुलभ होईल. अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्या मते, हा चॅटबॉट नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
एमपीसीबीने ‘एक्सीऑन लॅब्स’च्या माध्यमातून हे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे, ज्यामुळे कारभारात गतिमानता येऊन माहिती अधिक सुलभ होणार आहे.
फोटो कॅप्शन : ग्रीन माइंड एआय चॅटबॉटचे अनावरण करताना मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम व सदस्य सचिव एम देवेंदर सिंह.
