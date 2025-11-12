सांडपाण्याच्या टाकीत गुदमरून मजुराचा मृत्यू
सांडपाण्याच्या टाकीत
गुदमरून मजुराचा मृत्यू
पवईतील दुर्घटना; एक अत्यवस्थ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : पवई येथे सांडपाण्याच्या टाकीची साफसफाई करताना विषारी वायूच्या संपर्कात येऊन दाेन मजूर गुदमरल्याची घटना बुधवारी (ता. १२) सकाळी १०.३०च्या सुमारास उघडकीस आली. या दुर्घटनेत एका मजुराचा मृत्यू झाला आहे, तर दुसरा अत्यवस्थ आहे. मृताची अद्याप ओळख पटलेली नाही, तर जखमीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या दुर्घटनेमुळे मजुरांच्या सुरक्षेविषयी पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पवई येथील राज ग्रॅण्ड दोई बिल्डिंग परिसरात ही घटना घडली असून, अल्ट्रा टेक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे हे मजूर असून, ते इमारतीच्या सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या टाकीची (एसटीपी) साफसफाई करत होते. त्या वेळी विषारी वायूच्या संपर्कात येऊन दोघे जण गुदमरून आत अडकले, अशी प्राथमिक माहिती आहे. या दुर्घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेचे अग्निशमन दल, पोलिस, १०८ ॲम्ब्युलन्स सेवा आणि पालिकेचे विभागीय कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्वरित बचावकार्य सुरू करून दोन्ही मजुरांना बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेतील एका मजुराला रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच त्याला डाॅक्टरांनी मृत घाेषित केले. मृताचे वय साधारण २०-२५ वर्षे असून, त्याची ओळख अद्याप पटलेली नाही. अत्यवस्थ असलेल्या मजुराचे नाव फुलचंद कुमार (वय २८) असून, त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली. पवई पोलिस ठाण्यात या घटनेची नोंद झाली असून, पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे.
