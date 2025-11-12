नायर रुग्णालयात डॉक्टरला शिवीगाळ
नायर रुग्णालयात
डॉक्टरला शिवीगाळ
तीन दिवसांत हल्ल्याची दुसरी घटना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : नायर रुग्णालयात उपचारादरम्यान एका रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर डॉक्टर आणि नातेवाइकांमध्ये बाचाबाची झाली. त्यातील एका डॉक्टरला मारहाण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र सुरक्षा रक्षकाच्या हस्तक्षेपामुळे अनर्थ टळला. दरम्यान, मुंबईत अवघ्या तीन दिवसांत वैद्यकीय कर्मचाऱ्याला शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार घडल्याने वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
एका ५१ वर्षीय महिला रुग्णाला मंगळवारी नायर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी तातडीने उपचार सुरू करीत सीपीआरही दिले; मात्र त्या प्रतिसाद देत नसल्याने डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. नातेवाइकांनी मात्र आणखी उपचार द्या, पण त्यांना जगवा, असे डॉक्टरांना सांगितले. यावरून डॉक्टर आणि पाच ते सहा नातेवाइकांमध्ये बाचाबाची झाली. एका डॉक्टरला खेचून मारण्याच्या तयारीत असताना सुरक्षा रक्षकांनी मध्यस्थी केली. हा प्रकार अधिष्ठाता डॉ. शैलेश मोहिते यांना कळविण्यात आला. दरम्यान, सीसीटीव्हीची मदत घेत रुग्णांच्या नातेवाइकांवर आग्रीपाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचे नायर मार्ड अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय जाधव यांनी सांगितले.
