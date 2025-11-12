सोने
नोंदणीकृत संस्थांमार्फतच डिजिटल सोने घ्यावे - कोटक
मुंबई, ता. १२ : डिजिटल सोन्यात गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित मध्यस्थ संस्था, सेबी नोंदणीकृत आहे का याची खात्री गुंतवणूकदारांनी करावी. सेबीचा इशारा मान्यताप्राप्त गुंतवणूक संस्थांसाठी नाही, असे कोटक म्युच्युअल फंडाने म्हटले आहे.
काही ॲप किंवा वेबसाईटवरून डिजिटल सोन्यात गुंतवणूक करण्यापूर्वी सावधानता बाळगावी, असे सेबीने म्हटले होते. त्याबाबत कोटकने म्हणणे मांडले आहे.
सेबीने आपल्या नियंत्रणाखालील अनेक संस्थांना सोने किंवा सोन्याशी संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यांचे व्यवहार नियमितपणे संबंधित बाजारात होतात. म्युच्युअल फंड किंवा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (ईजीआर) यांच्यामार्फत गोल्ड ईटीएफ बाजारात जारी केल्या जातात. त्यांचेदेखील शेअर बाजारांमध्ये व्यवहार होतात. सेबीकडे नोंदणीकृत असलेल्या मध्यस्थांमार्फत होणारे हे व्यवसाय सेबीच्या काटेकोर नियंत्रणाखाली होतात. त्यामुळे त्याच्यात गुंतवणूकदारांचे संरक्षण होते आणि त्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता असते, असे कोटकतर्फे दाखवून दिले आहे.
गुंतवणूकदारांनी डिजिटल गोल्ड किंवा संबंधित साधने विकणाऱ्या काही अनोंदणीकृत डिजिटल वेबसाईटबाबत सावध राहावे, असा इशारा सेबीने दिला आहे. ही साधने रोखे किंवा डेरिव्हेटिव्ह या प्रकारात मोडत नसून ती सेबीच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. त्यामुळे त्यात व्यवहार केल्यास गुंतवणूकदारांची हानी होऊ शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी डिजिटल सोन्यात गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित संस्थेची पात्रता तपासून पाहावी आणि केवळ सेबी नोंदणीकृत संस्थांमधील साधनांमध्येच गुंतवणूक करावी. त्याद्वारे त्यांना उचित व्यापार प्रथा, पारदर्शकता आणि तक्रार निवारण यंत्रणेचा लाभ मिळतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे धोक्यापासूनही संरक्षण होते, असे कोटक म्युच्युअल फंडाचे फंड मॅनेजर सतीश दोंडापती यांनी म्हटले आहे.
