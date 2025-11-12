लोकलमध्ये वकील महिलेचा विनयभंग
मोबाईलवर चित्रीकरण करणाऱ्यावर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : उपनगरी लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या वकील महिलेचा विनयभंग करून तिच्या परवानगीशिवाय मोबाईलवर व्हिडिओ चित्रीकरण केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी चर्चगेट रेल्वे पोलिसांनी एका व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
वांद्रे पश्चिम येथील रहिवासी असलेली ३० वर्षीय महिला मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करते. शुक्रवारी (ता. ९) रात्री ८.३० च्या सुमारास ती चर्चगेट-बोरिवली जलद लोकलच्या सामान्य डब्यात प्रवास करत असताना हा प्रकार घडला. प्रवासादरम्यान एका प्रवाशाने तिची कोणतीही परवानगी न घेता मोबाईलवर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले. त्यावर महिलेने तत्काळ आक्षेप घेऊन त्याला जाब विचारला. त्यानंतर ट्रेनमधून उतरून तिने थेट बोरिवली रेल्वे पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे चर्चगेट रेल्वे पोलिसांनी संबंधित प्रवाशाविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)च्या कलम ७७ (गुप्त चित्रीकरण), ७८ (पाठलाग करणे/स्टॉकिंग) आणि ७९ (महिलेला अपमानित करण्याच्या हेतूने केलेली कृती, शब्द किंवा हावभाव) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
---
डिजिटल पुराव्यांची तपासणी
जीआरपीने आरोपीला चौकशीसाठी नोटीस बजावली असून, त्याचा मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून डिजिटल पुराव्यांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
