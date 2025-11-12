केईएम रुग्णालयातील अडचणींवर लवकर मार्ग!
केईएम रुग्णालयातील
अडचणींवर लवकर मार्ग!
लोढा, साटम यांच्या उपस्थितीत बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : महापालिकेच्या केईएम रुग्णालयातील गैरसोयींविषयी पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी बुधवारी बैठक घेतली. रुग्णालयातील प्रश्नावर लवकरच मार्ग काढला जाईल, असे आश्वासन साटम यांनी या वेळी दिले. तसेच रुग्णालयातील एमआरआय मशीनचा मुद्दा सात दिवसांत सोडवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केईएम रुग्णालयातील रुग्णांची गैरसोय, अपुऱ्या सुविधा, नागरिकांच्या सूचना आणि उपाययोजनांबाबत बैठक झाली. या वेळी पुढील दोन वर्षे आवश्यक औषधांचा साठा पुरवण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच येत्या १५ दिवसांत रुग्णालयात रुग्णांच्या नोंदीसाठी १० नवी केंद्रे उभारली जाणार आहेत. तसेच खासगी एमआरआयही पालिका दरानुसार करण्यासाठी निविदा काढली जाणार आहे. त्यामुळे रुग्णांचा पैसा आणि वेळही वाचणार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा बारकाईने पाठपुरावा करण्यात येणार असून, त्यांना आवश्यक शासकीय साह्यही देण्यात येईल. तसेच यापुढे तक्रारी येत असलेल्या पालिकेच्या अन्य रुग्णालयात ही पाहणी दौरा आयोजित केला जाईल, असे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या वेळी सांगितले.
रुग्णांसाठी दक्षता समिती
रुग्णांच्या अडचणी सोडवून त्यांना सुविधा देण्यासाठी केईएममध्ये मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वात दक्षता समिती स्थापन करण्यात येणार असून, यात नागरिकांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच कूपर रुग्णालयात पूर्णवेळ अधिष्ठाता नसल्याने अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचा मुद्दाही या बैठकीत चर्चिला गेला. त्यावर वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. नीलम अंद्राडे यांनी लवकरच रिक्त पदे भरली जाणार असल्याचे सांगितले.
