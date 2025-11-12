आरोग्य पर्यटनांतर्गत राज्यात दंतोपचाराला संधी
आरोग्य पर्यटनांतर्गत
राज्यात दंतोपचाराला संधी
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांचे प्रतिपादन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : राज्य सरकार आरोग्य पर्यटनाला चालना देणार असून, राज्यात विशेषतः मुंबईतील पायाभूत सुविधा, कुशल तज्ज्ञ आणि कमी खर्चातील सेवेमुळे दंतोपचाराला आरोग्य पर्यटनाच्या क्षेत्रात मोठी संधी आहे, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.
इंडियन डेंटल असोसिएशनतर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एज्युकेशन, रिसर्च अँड इन्क्युबेशन सेंटरची आबिटकर यांनी पाहणी केली. त्या वेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, जगभरात दंतसेवेची मागणी वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय रुग्णांना आकर्षित करण्यासाठी जागतिक दर्जाची सेवा मुंबईत आहे. इंडियन डेंटल असोसिएशनचे संशोधन आणि प्रशिक्षण क्षेत्रात उत्तम काम आहे. राज्य सरकार आणि इंडियन डेंटल असोसिएशन मिळून दंत आरोग्य जनजागृती, प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम, संशोधन आणि कौशल्यविकास या क्षेत्रात मिळून काम करता येईल. दरम्यान, या वेळी ‘हेल्दी स्माईल मिशन २०२५’ अंतर्गत राज्य सरकार आणि इंडियन डेंटल असोसिएशन यांनी एकत्रितपणे दंत आरोग्य सुधारणा व प्रतिबंधात्मक सेवा देण्याचा संकल्प केला आहे.
