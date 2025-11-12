रेल्वे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर अखेर कारवाई
रेल्वे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर अखेर कारवाई
३० ते ४० जणांविरुद्ध रेल्वे पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे गर्दीवेळी आंदोलन करत लोकल सेवेला अडथळा निर्माण करणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाचे (सीआरएमएस) पदाधिकारी एस. के. दुबे आणि विवेक सिसोदिया यांच्यासह ३० ते ४० जणांचा यात समावेश असून, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही.
मुंब्रा स्थानकावर ९ जून २०२५ मध्ये झालेल्या रेल्वे अपघातात पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात जीआरपीने मध्य रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. ही कारवाई मागे घेण्याच्या मागणीसाठी सीएसएमटी स्थानकात सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाने आंदोलन केले. त्यामुळे एक तासाहून अधिक वेळ रेल्वेसेवा ठप्प झाली होती, तसेच या गोंधळात दोन प्रवाशांचा मृत्यू झाला.
आंदोलकांविरोधात मोटरमन, गार्ड आणि स्थानक व्यवस्थापकांनी तक्रार दाखल न केल्याने लोहमार्ग पोलिसांनी पाच दिवसांनंतर म्हणजेच ११ नोव्हेंबरच्या रात्री उशिरा हा गुन्हा नोंदवला. मनाई आदेशाचे उल्लंघन, सार्वजनिक सेवकांना कर्तव्य बजावण्यास अडथळा निर्माण करणे तसेच रेल्वे वाहतूक ठप्प करण्याच्या आरोपाखाली संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
मुंब्रा दुर्घटना प्रकरणातही निर्णय प्रलंबित
ठाणे लोहमार्ग पोलिसांनी मुंब्रा दुर्घटनेप्रकरणी निष्काळजीचा ठपका ठेवत दोन रेल्वे अभियंत्यांविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. या अधिकाऱ्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी ठाणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला असून, त्यावर निर्णय गुरुवारी अपेक्षित आहे. पोलिसांनी अद्याप या अधिकाऱ्यांना अटक केलेली नाही.
