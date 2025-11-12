वृद्ध वकिलाची तब्बल १० कोटींना फसवणूक
वृद्ध वकिलाची तब्बल
१० कोटींना फसवणूक
मुंबई, ता. १२ ः फसव्या शेअर ट्रेडिंग ॲपद्वारे एका ६५ वर्षीय वकिलाची सायबर भामट्यांनी तब्बल १० कोटी रुपयांना फसवणूक केली. फसव्या ॲपवर भरघोस नफा दिसल्याने तक्रारदाराने घर, जमीन विकून आलेली रक्कम त्यात गुंतवली होती. सायबर पोलिसांनी बुधवारी याप्रकरणी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
मुलुंड येथील तक्रारदार नामांकित कंपनीतून प्रशासकीय प्रमुख पदावरून निवृत्त झाले. पुढे त्यांनी कायदेविषयक अभ्यासक्रम पूर्ण करून कंपन्यांसाठी कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम सुरू केले. जून महिन्यात त्यांना गुंतवणूक सल्ला पुरविणाऱ्या अग्रगण्य कंपनीचे नाव वापरून संपर्क साधण्यात आला. त्यांना व्हॉट्सॲप ग्रुप आणि फसव्या ॲपमध्ये नोंदणी करून घेण्यात आले. त्यानुसार तक्रारदाराने गुंतवणूक सुरू केली. या गुंतवणुकीवर अनेकपट नफा दाखवत असल्याने तक्रारदाराने घरे, भूखंड विकून वेगाने गुंतवणूक वाढवली. काही दिवसांनी हा पैसा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना टाळाटाळ करण्यात आली, तर अधिक रकमेची मागणी करण्यात आली. तेव्हा तक्रारदाराने मूळ कंपनीचे मुंबईतील कार्यालय गाठून चौकशी केली तेव्हा फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले, असे पोलिसांनी सांगितले.
