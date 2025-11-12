मुंब्रा, कुर्ला येथे एटीएसची झाडाझडती
मुंब्रा, कुर्ला येथे
एटीएसची झाडाझडती
मुंबई, ता. १२ ः दहशतवाद विरोधी पथकाच्या (एटीएस) पुणे पथकाने मंगळवारी पेशाने शिक्षक आणि मदरशात सेवा देणाऱ्या इब्राहिम आबिदीच्या मुंब्रा येथील घरासोबत त्याच्या पहिल्या पत्नीच्या घराचीही झाडाझडती घेतली.
दिल्ली स्फोटानंतर इब्राहिमच्या संशयास्पद हालचाली लक्षात आल्याने ही कारवाई करण्यात आली. इब्राहिमच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने एटीएसने ही कारवाई केली. तो ‘अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेन्ट’ या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित असल्याचा संशय एटीएसला आहे, असे समजते. मुंब्रा येथील घरातून हार्ड डिस्क, मोबाइल आणि काही वस्तू एटीएसने जप्त केल्या आहेत, तसेच चौकशीवेळी इब्राहिमची पहिली पत्नी कुर्ला येथे राहत असून तेथे त्याची ये जा सुरू असल्याची माहिती पुढे आली. त्यानुसार एटीएस पथकाने कुर्ल्यातील त्याच्या पत्नीच्या घरी छापा घालून शोधाशोध केली. अद्याप इब्राहिमला अटक केलेली नाही, असे एटीएस सूत्रांकडून समजते.
