बँक व्यवस्थापकाला सायबर गुन्ह्यात अटक
बँक व्यवस्थापकाला
सायबर गुन्ह्यात अटक
बनावट खात्यांना मंजुरी दिल्याचे निष्पन्न
मुंबई, ता. १२ : बनावट खाती उघडून सायबर भामट्यांना सहकार्य करणाऱ्या ॲक्सिस बँकेच्या व्यवस्थापकाला केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केली. नीतेश राय असे त्याचे नाव असून चिरीमिरी घेऊन तो या बनावट खात्यांना मंजुरी देत होता, असे तपासातून निष्पन्न झाल्याचे सीबीआय प्रवक्त्याने सांगितले.
सीबीआयने काही दिवसांपूर्वी आभासी अटकेच्या गुन्ह्यात सहभागी दोन आरोपींना अटक केली होती. चौकशीत त्यांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे बँक खाती उघडल्याचे आढळले. ही बँक खाती सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत व्यवस्थापक राय याचा सहभाग उघड झाला आहे. विशेष म्हणजे, राय याने सुरू करून दिलेल्या बँक खात्यांत देशभर घडलेल्या सायबर गुन्ह्यांतील फसवणुकीची रक्कम वळवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.