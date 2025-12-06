चैत्यभूमीला सर्वपक्षीय नेते नतमस्तक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांना अभिवादन करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी दादरच्या चैत्यभूमी येथे हजेरी लावली होती. राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांनी बाबासाहेबांना अभिवादन केले. या वेळी चैत्यभूमीवर पालिकेच्या वतीने हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी करण्यात आली.
देशाच्या सामाजिक विविधतेत सर्वांना एकत्र आणणारे आणि समान अधिकार प्रदान करणारे संविधान भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राष्ट्राला दिले, असे प्रतिपादन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर, शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री ॲड. आशीष शेलार, मंत्री संजय शिरसाट, राष्ट्रवादी काॅँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड आदींनी अभिवादन केले. मुंबई काँग्रेसच्या वतीने देशभरातून आलेल्या बौद्ध भिक्खू संघास चिवर, भोजनदान तसेच भीम अनुयायांना अल्पोपहाराचे वाटप करण्यात आले होते.
विविध पक्षांची आदरांजली
शिवाजी पार्क मैदानात आंबेडकरी पक्ष तसेच विविध संघटनांनी अभिवादन सभा घेतल्या. यासोबत भीमगीतांचे जलसे ठेवले होते. संविधान नावाच्या नाटकाचे सादरीकरण या ठिकाणी करण्यात आले. वंचित, बसपा, रिपाइंच्या विविध गटांसोबत भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससह विविध राजकीय पक्षांनी दोन दिवसांपासून मंडप उभारले होते. सोबत वैद्यकीय तपासणी, भोजनदान, आरोग्य शिबिर असे विविध उपक्रम राबवण्यात आले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेले संविधान दीपस्तंभासारखे मार्गदर्शन करीत आहे. संविधानाला अभिप्रेत भारत निर्माण करण्यासाठी बळकटी मिळावी, यासाठी चैत्यभूमीवर नतमस्तक झालो.
- हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारून समानता, करुणा आणि बंधुभावाचा पुरस्कार केला. यामुळे दलित समाजाला सन्मान मिळाला.
- अण्णा बनसोडे, उपाध्यक्ष, विधानसभा
