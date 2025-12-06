मुंबईत शनिवारी १४६ उड्डाणे रद्द
मुंबईत शनिवारी
१४६ उड्डाणे रद्द
इंडिगोच्या ढिसाळ व्यवस्थापनाचा फटका प्रवाशांना शनिवारीही बसला. मुंबईत शनिवारी इंडिगोचे १४६ विमाने रद्द झाली. त्यामुळे विमानतळावर प्रवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी, संताप आणि निराशेचे वातावरण होते. एका विदेशी महिलेने तर काउंटरवर चढून थयथयाट केला, तर एका प्रवाशाची बॅग मुंबईला आलीच नसल्याने त्याने प्रचंड गोंधळ घातला.
इंडिगो विमानसेवेच्या गोंधळामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. एका प्रवाशाचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे. आम्ही तीन दिवसांपासून बंगळूरला अडकून पडलो होतो. खाण्याची-पिण्याची कसलीच सोय करण्यात आली नव्हती. अखेर आज आम्ही मुंबईत आलो; पण आमच्या बॅगा आलेल्याच नाहीत. आमच्या घराच्या चाव्या, पासपोर्ट त्या बॅगेत आहे. आता आम्ही काय करायचे, असे संताप त्याने व्यक्त केला. दुसरीकडे एका विदेशी महिला इंडिगोच्या काउंटरवर चढून गैरसोयीबाबत आक्रोश व्यक्त केला. कर्मचाऱ्यांनी तिला शांत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र बॅग मिळत नसल्याने तिने संताप व्यक्त केला.
