डी. जी. शिपिंगच्या बनावट योग्यता प्रमाणपत्राआधारे नोकरी
२४ तरुणांविरोधात गुन्हा नोंद
मुंबई, ता. ९ : डी. जी. शिपिंगचे बोगस योग्यता प्रमाणपत्राआधारे जलवाहतूक क्षेत्रात नोकरी मिळवणाऱ्या सुमारे २४ तरुणांविरोधात कांजुरमार्ग पोलिस ठाण्यात गेल्या आठवड्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला.
डी. जी. शिपिंगचे उपमहासंचालक प्रवीण नायर यांच्या तक्रारीआधारे बनावट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटन्स (योग्यता प्रमाणपत्र) तयार करणे, त्या आधारे शासनाची आणि काम देणाऱ्या खासगी, शासकीय कंपन्यांची फसवणूक करणे आदी कलमांनुसार गुन्हा नोंदवल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
डी. जी. शिपिंग नॉटिकल आणि इंजिनिअर या दोन विभागांमधील विविध पदांसाठी मुंबई, नोएडा, विशाखापट्टणम, कोलकाता, चेन्नई, कोचिन या सहा केंद्रांवर परीक्षा घेतली जाते. ती उत्तीर्ण करणाऱ्या परीक्षार्थींना त्या-त्या पदानुसार प्रमाणपत्र दिले जाते. या प्रमाणपत्र आधारे परीक्षार्थी खासगी, शासकीय संस्थांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करतात किंवा ही प्रमाणपत्र पाहूनच परीक्षार्थींना नोकरी दिली जाते. प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या त्याची नोंद डी. जी. शिपिंगकडे ठेवली जाते.
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात खारघर येथील ग्लान्सवन शीप मॅनेजमेंट कंपनीच्या नॉटिकल विभागात काम करणाऱ्या मिशाल देव आनंद या कर्मचाऱ्याच्या योग्यता प्रमाणपत्राबाबत संशय निर्माण करणारी गोपनीय माहिती डी. जी. शिपिंगला प्राप्त झाली. त्या आधारे केलेल्या पडताळणीत संबंधित व्यक्तीने परीक्षा दिलेली नसून सादर केलेले योग्यता प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले. या निमित्ताने आपल्या प्रणालीत सर्व सहा केंद्रांवरील गेल्या दोन ते तीन वर्षांत परीक्षा देणाऱ्यांची पडताळणी केली असता १०२ उमेदवारांनी बनावट प्रमाणपत्र मिळवल्याचे स्पष्ट झाले.
बनावट प्रमाणपत्राआधारे संबंधित व्यक्ती सध्या काम करत असलेल्या संस्थांना कळविण्यात आले असून, पहिल्या टप्प्यात २४ उमेदवारांविरोधात डी. जी. शिपिंगने तक्रार दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
