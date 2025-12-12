मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
२५ टक्के चटईक्षेत्र उपलब्ध करून देण्याची अट वगळली
नागपूर, ता. १२ ः मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या असंख्य सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देणारा निर्णय शुक्रवारी (ता. १२) राज्य सरकारकडून घेण्यात आला. याबाबतच्या निर्णयाची घोषणा विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका निवेदनाच्या माध्यमातून केली.
सरकारच्या निर्णयामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) पैकी २५ टक्के चटईक्षेत्र उपलब्ध करून देण्याच्या अटीमुळे सोसायट्यांना योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता, आता स्वयंपुनर्विकास करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही २५ टक्के एफएसआयची अट वगळण्यात आली आहे. यासोबतच भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ (फ्री होल्ड) मध्ये सवलतीच्या दराने रूपांतर करण्याच्या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही सवलत योजना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत होती, ती आता एक वर्षाने वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयीन प्रकरणे किंवा नियोजन प्राधिकरणाने विकास योजनेत केलेला बदल अशा कारणांमुळे जमिनीचा वापर करण्यास पाच वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाला असल्यास, शासनाची खात्री पटल्यावर वापराबाबतची पाच वर्षांची अट शिथिल करण्यात येणार आहे, यासाठी खासगी संस्थांना रेडीरेकनरच्या १० टक्के तर स्वयंपुनर्विकासासाठी पाच टक्के निधी भरावा लागणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यांचे दर सुधारित
मुंबई शहर व उपनगरातील शासकीय जमिनींवर ९०, ९९ किंवा ९९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीचे भाडेपट्टे आहेत, त्यांच्या दरात सुधारणा करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये ज्या जमिनींच्या करारात विशिष्ट कालावधीनंतर दर सुधारण्याची तरतूद आहे, तिथे शासनाच्या २५ टक्के मूल्यांकनावर सुधारित भाडेपट्ट्याची रक्कम निश्चित करून वसूल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, मूळ भाडेपट्टाधारकाकडून जमिनीचा ताबा सहकारी संस्थेकडे हस्तांतरित झाला असल्यास, अनर्जित उत्पन्न वसूल करून संस्थेच्या नावे भाडेपट्टा नूतनीकरण केले जाणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
