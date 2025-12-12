बाबुलनाथ मंदिराच्या जागेचा प्रश्न मार्गी
बाबुलनाथ मंदिराच्या जागेचा प्रश्न मार्गी
नागपूर, ता. १२ ः गिरगावजवळील प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या जागेचा (भाडेपट्टा) प्रश्न राज्य सरकारने निकाली काढला आहे. या जागेचा भाडेपट्टा आता बाबुलनाथ चॅरिटी ट्रस्टला अवघ्या एक रुपया या नाममात्र दराने ३० वर्षांसाठी नूतनीकरण करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी (ता. १२) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली.
मलबार-कंबाला हिल महसूल विभागातील ‘भुकर क्रमांक ४३५ पार्ट’ या मिळकतीचा हा विषय होता. या निर्णयानुसार, एकूण ७१८.२३ चौरस मीटर क्षेत्रफळापैकी १३५ चौरस मीटर क्षेत्राचा वापर हा वाणिज्यिक कारणांसाठी होत असल्याने ते क्षेत्र वगळण्यात आले आहे. उर्वरित ५८३.२३ चौरस मीटर जागेचा वापर हा केवळ बाबुलनाथ मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गिकेसाठी (पायऱ्या व रस्ता) होत असल्याने, या जागेचा भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, की ‘मंदिराकडे जाणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी आणि ट्रस्टच्या कार्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचे अधिकृत आदेश तातडीने निर्गमित करण्यात येत आहेत.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.