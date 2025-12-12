गोरेगाव झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या चौकशीला गती : मंत्री उदय सामंत
गोरेगाव झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या चौकशीला गती : मंत्री उदय सामंत
नागपूर, ता. १२ : गोरेगाव येथील देवी कन्याकुमारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकरणातील गैरव्यवहाराच्या तक्रारींची चौकशी गतीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नागरिकांना न्याय मिळावा, यासाठी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाईल, अशी माहिती नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
आमदार नाना पटोले यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना डॉ. सामंत म्हणाले की, ‘संबंधित प्रकरणातील अनियमितता निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेकडून विकसकाला स्टॉप-वर्क नोटीस देण्यात आली, मात्र या नोटिसीविरोधात विकसकाने एजीआरसीकडे (ॲडिशनल ग्रिव्हन्स रिड्रेसल कमिटी) अपिल केले असून, एजीआरसीने विकसकाला अंतरिम दिलासा देत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्य चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीला तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे, एजीआरसीला अर्ध-न्यायिक अधिकार असल्याने अहवाल येईपर्यंत पुढील कारवाई थांबवावी लागते, परंतु समितीने मुदतवाढ न मागता प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी करून वेळेत अहवाल द्यावा, यासाठी सूचना दिल्या जातील.’
