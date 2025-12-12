सुधारित भोगवटा योजनेची अंमलबजावणी सुरू!
सुधारित भोगवटा योजनेची अंमलबजावणी सुरू
नागपूर, ता. १२ ः बृहन्मुंबई महानगर क्षेत्रातील तब्बल २० हजार इमारतींसाठी सुधारित भोगवटा अभय योजना आणून दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय शासनाने घेतला असून त्याची अंमलबजावणी आजपासून सुरू झाली आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
विधानसभा सदस्य मंगेश कुडाळकर, मुरजी पटेल, अनंत नर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, की मुंबईकरांची गेल्या ५० वर्षांची मागणी काल उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात पूर्ण केली. या निर्णयाचा थेट लाभ चार ते पाच लाख सदनिकांना म्हणजेच जवळपास २० लाख नागरिकांना होणार आहे. याबाबत मुंबईच्या आयुक्तांना तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले असल्याचे मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले पुनर्विकास, बँक कर्ज, खरेदी-विक्री आणि विविध परवानग्यांवरील अडथळे दूर झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे व्यवहार करता येणार असून विकासकामांना गती मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासाठी एक खिडकी योजना उभारण्यासाठी सरकार लवकरच निर्णय घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.
