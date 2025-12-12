तिन्ही मार्गांवर उद्या मेगाब्लॉक
ट्रान्स-हार्बरवरील सेवा रद्द
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी मध्य आणि हार्बर मार्गांवर रविवारी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या माटुंगा- मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर तसेच ट्रान्स-हार्बर मार्गावर ठाणे- वाशी, नेरूळ स्थानकांदरम्यान तर पश्चिम रेल्वेच्या बोरिवली ते गोरेगाव स्थानकादरम्यान ब्लॉक घेतला जाणार आहे.
मध्य रेल्वे
कुठे : माटुंगा-मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर
कधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.४५ वाजेपर्यंत
परिणाम : ‘सीएसएमटी’हून सकाळी १०.३६ ते दुपारी ३.१० वाजेदरम्यान सुटणाऱ्या डाऊन जलद मार्गावरील गाड्या माटुंगा स्थानकावरून डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्या माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान त्यांच्या नियोजित थांब्यांवर थांबतील. ठाण्यापुढील जलद गाड्या मुलुंड स्थानकावरून पुन्हा डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. दुसरीकडे ठाणे स्थानकाहून सकाळी ११.०३ ते दुपारी ३.३८ वाजण्यादरम्यान सुटणाऱ्या अप जलद मार्गावरील गाड्या मुलुंड स्थानकावरून अप धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. या सेवा माटुंगा स्थानकावरून पुन्हा अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील.
ट्रान्स-हार्बर मार्ग
कुठे : ठाणे आणि वाशी, नेरूळ स्थानकांदरम्यान
कधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉक कालावधीत वाशी, नेरूळ आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान अप व डाऊन ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. ठाणे स्थानकातून सकाळी १०.३५ ते दुपारी ०४.०७ वाजण्यादरम्यान सुटणाऱ्या वाशी, नेरूळ, पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन मार्गावरील सेवा आणि पनवेल, नेरूळ, वाशीहून सकाळी १०.२५ ते दुपारी ०४.०९ वाजण्यादरम्यान सुटणाऱ्या ठाण्याकडे जाणाऱ्या अप मार्गावरील सेवा रद्द राहतील.
पश्चिम रेल्वे
कुठे : बोरिवली आणि गोरेगाव स्थानकादरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर
कधी : सकाळी १० ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉक कालावधीत, सर्व अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरील गाड्या गोरेगाव आणि बोरिवली स्थानकांदरम्यान जलद मार्गावर धावतील. ब्लॉकमुळे काही अप आणि डाऊन उपनगरीय गाड्या रद्द राहतील आणि काही अंधेरी आणि बोरिवली गाड्या हार्बर मार्गावर गोरेगावपर्यंत धावतील. ब्लॉक कालावधीत बोरिवली स्थानकावरील फलाट क्रमांक १, २, ३ आणि ४ वरून कोणत्याही गाड्या सोडल्या जाणार नाहीत.
