एलटीटी-बनारस एक्स्प्रेसमध्ये तीन लाखांची चोरी

मुंबई, ता. १२ : एलटीटी-बनारस एक्स्प्रेसमध्ये (गाडी क्रमांक १२१६७) झालेल्या सोन्याच्या दागिन्यांच्या चोरीचा गुन्हा मध्य रेल्वेच्या रेल्वे सुरक्षा दलाने (आरपीएफ) अवघ्या तीन दिवसांत उघड केला आहे. २० सप्टेंबर २०२५ रोजी या गाडीत एका महिला प्रवाशाच्या पर्समधून अंदाजे तीन लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरीस गेले होते. या गुन्ह्याची नोंद जीआरपी भुसावळ-जळगाव येथे करण्यात आली होती. आरपीएफच्या सहाय्यक उपनिरीक्षक आणि पोलिस शिपायांच्या विशेष पथकाने तपास सुरू करून केवळ तीन दिवसांत म्हणजे २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुख्य आरोपी महेश लिंगायत याला अटक केली. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. पुढील चौकशीत त्याने २६ डिसेंबर २०२४ रोजी पोरबंदर-शालिमार एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक १२९०५) मध्ये झालेल्या आणखी एका चोरीच्या प्रकरणात सहभाग असल्याचे सांगितले. त्या वेळी प्रवाशाच्या पिशवीतील सुमारे नऊ लाख रुपयांचे दागिने चोरीस गेले होते. या प्रकरणात जीआरपीच्या मदतीने आरपीएफने राजकुमार विश्वकर्मा आणि मनोज जाधव या दोघांनाही अटक केली. या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
