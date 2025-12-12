मुंबईत चार नवीन पोलिस ठाणी मंजूर
मुंबईत चार नवीन पोलिस ठाणी मंजूर
दोन परिमंडळे, तीन विभाग वाढणार
मुंबई, ता. १२ : वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पोलिस आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या मागणीनुसार गृह विभागाने मुंबईत चार नवी पोलिस ठाणी, दोन वाढीव परिमंडळे (उपायुक्तांचे कार्यक्षेत्र) आणि तीन सहाय्यक आयुक्त विभाग मंजूर केले आहेत. शुक्रवारी घेण्यात आलेल्या या शासन निर्णयामुळे शहरातील पोलिस ठाण्यांची संख्या १०३, तर परिमंडळांची संख्या १५वर जाणार आहे.
लोकसंख्येनुसार शहरातील जुन्या पोलिस ठाण्यांची हद्द कमी करून नवीन पोलिस ठाणी निर्माण करून त्यांची हद्द निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार शहरात सद्य:स्थितीत ९४ स्थानिक पोलिस ठाणी आहेत. सायबर गुन्ह्यांचा वेग लक्षात घेता गृह विभागाच्या मान्यतेने शहरातील दक्षिण, मध्य, पूर्व, पश्चिम आणि उत्तर प्रादेशिक विभागांत प्रत्येकी एक सायबर पोलिस ठाणे स्थापन करण्यात आले; मात्र मालवणी, निर्मलनगर, वाकोला, साकीनाका, घाटकोपर, भांडुप, विक्रोळीतील पार्कसाईट पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत काही वर्षांत लोकसंख्या वेगाने वाढली. त्यामुळे या सात पोलिस ठाण्यांचे विभाजन करून चार नव्या पोलिस ठाण्यांच्या निर्मितीबाबत पोलिस आयुक्त कार्यालयाने गृह विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. तो मंजूर करण्यात आल्याचे मुंबई पाेलिस आयुक्त देवेन भारती यांनी माध्यमांना कळवले आहे.
----
या ठिकाणी नवीन पोलिस ठाणे
भांडुप, पार्कसाइट पोलिस ठाण्यांची हद्द कमी करून नवे महाराष्ट्रनगर पोलिस ठाणे तयार केले जाणार आहे. त्याप्रमाणे घाटकोपर, साकीनाका पोलिस ठाण्यांच्या विभाजनातून असल्फा तर वाकोला, निर्मलनगरच्या विभाजनातून गोळीबार हे नवे पोलिस ठाणे तयार होणार आहे. मालवणीच्या हद्दीतील लोकसंख्या पाहता या पोलिस ठाण्याचे थेट दोन भाग करून मढ-मार्वे हे स्वतंत्र पोलिस ठाणे कार्यान्वित होणार आहे.
-----
खर्च, मनुष्यबळाची तरतूद
नव्या पोलिस ठाण्यासाठी १,४४८ अधिकारी, आमदारांची पदे तर १३० कोटींचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.