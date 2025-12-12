वैभव ठाकरच्या पोलिस कोठडीत वाढ
सांताक्रूझ पोलिस ठाण्यात आणखी एक फसवणुकीची तक्रार
सकाळ फॉलोअप
मुंबई, ता. १२ : मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासवून सराफा व्यावसायिक शैलेश जैन यांची २.८० कोटींना फसवणूक करणाऱ्या ठग वैभग ठाकर याची पोलिस कोठडी शुक्रवारी (ता. १२) दंडाधिकारी न्यायालयाने चार दिवस वाढवली. दरम्यान, ठग वैभव ठाकरविरोधात सांताक्रूझ पोलिस ठाण्यात ६० लाख रुपयांचा फसवणुकीबाबत तक्रार दाखल झाली आहे. त्या अर्जातील आरोपांची चौकशी करून पुढील उचित कारवाई केली जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक योगेश शिंदे यांनी दिली.
जैन यांच्या तक्रारीवरून दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास प्रगतिपथावर असल्याचा दावा शुक्रवारी लोकमान्य टिळक मार्ग पोलिसांनी दंडाधिकारी न्यायालयात केला. सीमा शुल्क विभागाच्या लिलावातून स्वस्तात सोने मिळवून देतो, असे सांगत जैन यांना वैभवने १.१५ कोटी एका कंपनी खात्यात वळते करण्यास भाग पाडले होते. त्या व्यवहारांसोबत पिवळ्या दिव्याची इनोव्हा कारचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले. ही कार आरोपी वैभवने विकली असून, ती विकत घेणारी व्यक्ती, कारचा शोध घेण्यासाठी वैभवची वाढीव कोठडी आवश्यक आहे, हा पोलिसांचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. दरम्यान, वैभवची पत्नी प्रियंका आणि सासू सुरेख जैन यांना शुक्रवारी सत्र न्यायालयाने सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
सांताक्रूझचे प्रकरण काय?
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तक्रारदार व्यावसायिक असून, त्यांचे अडकून पडलेले न्यायालयीन कामकाज मार्गी लावतो, असे सांगत वैभवने ६० ते ७० लाख रुपये उकळले होते. वैभवविरोधात ‘सकाळ’च्या वृत्तमालिकेमुळे बळीत व्यावसायिकाने एल. टी. मार्ग पोलिसांशी संपर्क साधला. तेथील पोलिसांनी जबाब नोंदवून हे प्रकरण सांताक्रूझ पोलिसांकडे पाठवले.
