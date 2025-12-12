पोलिस अंमलदारांना ५३८ चौरस फुटांची सदनिका
पोलिस अंमलदारांना ५३८ चौरस फुटांची सदनिका
मुंबई : राज्याप्रमाणे मुंबईत पोलिस अंमलदारांसाठी ५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या सेवा सदनिका बांधण्याचा निर्णय गृहविभागाने गुरुवारी (ता. ११) घेतला. या आधी मुंबईत अंमलदारांसाठी नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या सदनिकांच्या क्षेत्रफळाची मर्यादा ४५ चौरस मीटर ठरविण्यात आली होती. ती ५० चौरस मीटर करावी, ही पोलिस आयुक्त कार्यालयाची मागणी गृहविभागाने मान्य केली. त्यामुळे अंमलदारांसाठी ५३८ चौरस फुटांची सेवा सदनिका उपलब्ध होऊ शकेल.
